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حوادث

جردها والدها من ملابسها وشقيقاه تحرشا بها.. قاصر كرداسة تكشف عملية اغتصابها

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 12:30 ص
محاولات اغتصاب طفل
محاولات اغتصاب طفل - ارشيفية
ندى حمودة - أحمد مهدي
اتهمت فتاة قاصر والدها وعميها بالتحرش بها واغتصابها عدة مرات وتصويرها عارية وتمكنت مباحث كرداسة من إلقاء القبض عليهم.

تلقي اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا من مركز شرطة كرداسة بتقديم فتاة تدعى سارة.ع ١٥ سنة بدون عمل بتضررها من والدها وعميها الاثنين، وأشارت التحريات بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث أن الفتاة قررت بقيام والدها بإجبارها على خلع ملابسها والتحرش بها.

كما اتهمت عمها بالتعدي عليها جنسيا وفض غشاء بكارتها منذ 9 أشهر بينما قام عمها الآخر بمواقعتها جنسيا عدة مرات، انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم إسلام سمير رئيس مباحث كرداسة وتمكنت من ضبط والد الفتاة عاطف ٤٢ سنة عامل وعمها عبد الله ٤٠ سنة سائق وسمير ٢٥ سنة خياط عمها الثاني.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

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