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حوادث

عرايس الجنة.. دفن جثتى خالد وشريهان بعد وفاتهما ليلة الدخلة

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 11:15 م
عرسان
عرسان
خالد رياض
صرحت النيابة العامة بدفن جثتي عروسين توفيا إثر تناولهما طعاما فاسدا، بعدما كشفت التحقيقات عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا من مركز شرطة جهينة يفيد ورود بلاغ بمصرع عروسين داخل غرفة نومهما بقرية فزارة الغربية مركز جهينة، وانتقل إلي مكان الواقعة ضباط مباحث المركز وتبين من الفحص وفاة كل من "خالد.ك" 24 عاما، عامل، وزوجته "شريهان.ع" 20 عاما، داخل غرفة نومهما.


وبسؤال أهلية العروسين افادوا أنهم طرقوا عليهما باب غرفتهما فلم يستجيبا مما اضطرهم الي كسر باب غرفة النوم، وتم العثور عليهما جثتين هامدتين، أشارت تحريات المباحث الي عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتوقيع الكشف الطبي عليهما من قبل مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة تناولهما طعاما فاسدا، ولا توجد شبهة جنائية.

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