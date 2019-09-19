صباحيتهم فى السما.. تفاصيل وفاة خالد وشيريهان ليلة الدخلة فى سوهاج

توفي عروسان اليوم عقب تناولهما لحوما واطعمة فاسدة في ليلية الزفاف بقرية فزارة الغربية مركز جهينة بسوهاج، وأشار تقرير طبي صادر عن مديرية الصحة بأن الوفاة لا توجد بها شبهة جنائية، وسببها تسمم غذائي.



كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا من مركز شرطة جهينة يفيد ورود بلاغ بمصرع عروسين داخل غرفة نومهما بقرية فزارة الغربية مركز جهينة، وانتقل إلي مكان الواقعة ضباط مباحث المركز وتبين من الفحص وفاة كل من "خالد.ك" 24 عاما، عامل، وزوجته "شريهان.ع" 20 عاما، داخل غرفة نومهما.



وبسؤال أهلية العروسين افادوا أنهم طرقوا عليهما باب غرفتهما فلم يستجيبا مما اضطرهم الي كسر باب غرفة النوم، وتم العثور عليهما جثتين هامدتين، أشارت تحريات المباحث الي عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتوقيع الكشف الطبي عليهما من قبل مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة تناولهما طعاما فاسدا، ولا توجد شبهة جنائية.



تحرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثتين لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

