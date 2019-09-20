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فن

شاهد.. بشرى ترقص على أغنية إبو الجديدة

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 12:59 م
بشرى
بشرى
منار نور
نشرت الفنانة بشرى مقطع فيديو لها من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت بشرى وهى ترقص على إحدى نغمات "إبو" خلال فعاليات مهرجان الجون السنيمائى معلقة : " أغنية جديدة لـ إبو".

وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى أمس الخميس، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.
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New song by abu @elgounafilmfestivalofficial

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