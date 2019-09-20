ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محتاج حد أطول.. تعليقات صادمة من جمهور منى زكى على فستانها

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 01:14 م
منى زكى
منى زكى
منار نور
نشرت الفنانة منى زكى مجموعة من الصور خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة فى دورته الثالثة لعام 2019، وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت الفنانة منى زكي، بإطلالة غريبة، مرتدية فستان أبيض مكشوف الصدر، ويمتلئ بالفرو الأبيض حتى نهاية الفستان، وأثارت الفنانة منى زكى الجدل ووصفها البعض من متابعيها بأنها إطلالة صادمة.

وجاءت التعليقات كالتالى : _ " بصراحة الفستان مو حلو " _ " هو فكره الفستان حلوه بس محتاج حد اطول من كده " _ " تستاهلي فستان احلى من ده بكتير " _ " جميل بس انتى ذوقك أحلى من كده بكتير ف اختيار فستانيك " .

وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى أمس الخميس، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.

وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى أمس الخميس، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ فستان أنيق.. روجينا ولحظة رومانسية مع زوجها بمهرجان الجونة

منى زكي تثير الجدل بإطلالة غير متوقعة في الجونة

تتجاوز أحزانها على والدتها.. يسرا تتألق بـ فستان فضي مثير بـ مهرجان الجونة

ذيل بفرو.. أمينة خليل بإطلالة صادمة في مهرجان الجونة

من رانيا يوسف لـ منى زكى.. 20 إطلالة من مهرجان الجونة أثارت الجدل

3 نجمات بإطلالات متشابهة فى حفل افتتاح مهرجان الجونة.. تعرف عليهن

ترشيحاتنا

أوصى بدفنه هنا.. المكان الحقيقي لدفن زين العابدين بن علي في السعودية

بـ قميص بدلة رجالي .. دوللي شاهين تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

اخبار الفن .. 100 صورة تجسد أجواء مهرجان الجونة السينمائي .. رايا أبي راشد تخطف الأضواء بإطلالة عروس البحر .. ياسمين صبري تتصدر تويتر

وزير مغربي ينشر صورة إباحية عبر فيسبوك

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20-9-2019 والقنوات الناقلة

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الزمالك في السوبر المصري

تعليق ناري من مرتضى منصور على إطلالة رانيا يوسف بـ مهرجان الجونة

ما بين الإثارة وسوء الاختيار.. انتقاد 10 نجمات بسبب مظهرهن.. منى زكي ورانيا يوسف الأبرز

تعليق مرتضى منصور على تعيين حسام البدرى مديرا فنيا لمنتخب مصر

إشادة بزوجته.. لماذا سخر جمهور مهرجان الجونة السينمائي من حسن الرداد.. صور

٩ أشهر اغتصاب.. قاصر كرادسة: أبويا واعمامى نهشو لحمي وصورونى عارية

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري

رغم تخطيهم الخمسين.. نجمات خطفن الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الجونة

14 رجلا.. تعرف على أزواج الفنانة الراحلة تحية كاريوكا

السعودية: منح تأشيرة خروج نهائي للوافد بهذه الشروط

اخبار الفن .. 100 صورة تجسد أجواء مهرجان الجونة السينمائي .. رايا أبي راشد تخطف الأضواء بإطلالة عروس البحر .. ياسمين صبري تتصدر تويتر

اخبار الرياضة..ايهاب جلال يكشف أسباب فشل مفاوضاته مع اتحاد الكرة ..صدمة قوية لـ الأهلي قبل لقاء الزمالك.. قرار صادم من مرتضى منصور

مع انخفاض الرطوبة ونشاط للرياح .. الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجلاء بدر بإطلالة أنيقة.. والجمهور: تسريحة شعرك مش واو

قصير جدا .. إيمي سالم بإطلالة مثيرة في مهرجان الجونة السينمائى

بالبيچامة.. هيدي كرم تتألق بإطلالة بسيطة في المنزل