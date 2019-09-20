محتاج حد أطول.. تعليقات صادمة من جمهور منى زكى على فستانها

نشرت الفنانة منى زكى مجموعة من الصور خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة فى دورته الثالثة لعام 2019، وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.وظهرت الفنانة منى زكي، بإطلالة غريبة، مرتدية فستان أبيض مكشوف الصدر، ويمتلئ بالفرو الأبيض حتى نهاية الفستان، وأثارت الفنانة منى زكى الجدل ووصفها البعض من متابعيها بأنها إطلالة صادمة.وجاءت التعليقات كالتالى : _ " بصراحة الفستان مو حلو " _ " هو فكره الفستان حلوه بس محتاج حد اطول من كده " _ " تستاهلي فستان احلى من ده بكتير " _ " جميل بس انتى ذوقك أحلى من كده بكتير ف اختيار فستانيك " .وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى أمس الخميس، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى أمس الخميس، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.