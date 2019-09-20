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حوادث

تماثيل وأحجار وسلاح.. تفاصيل ضبط تاجرى الآثار في الجيزة

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 01:28 م
اثار
اثار
ندى حمودة – أحمد مهدي
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط شخصين بالجيزة بحوزتهما 10 قطع أثرية بقصد الاتجار.

أكدت تحريات ومعلومات مباحث الآثار بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار قيام سمكرى سيارات بحيازة بعض القطع الأثرية بقصد الاتجار.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبط المتهم حال قيادته سيارة بمنطقة حدائق الأهرام وبصحبته أحد الأشخاص مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية تبديد وسبق اتهامه فى قضية سرقة مسكن وضبط بحوزتهما عدد 10 قطع أثرية.

تم ضبط رأس تمثال من الحجر الجيرى يرجع للعصر الرومانى، وجزء من أسفل تمثال من الحجر الجيرى يرجع للعصر الفرعونى، ولوحة من الرخام ترجع للعصر الرومانى، وتمثال صخرى لرجل وسيدة يرجع للعصر الرومانى، وقطعة من الفخار عليها بعض الرسومات ترجع للعصر الإسلامى، وصدرية من الفيانس ترجع للعصر الفرعونى، ومجموعة من الخرز ترجع للعصر الفرعونى، وعقدين من العقيق ترجع للعصر الإسلامى، وقطعة من الحجر الجيرى ترجع للعصر الفرعونى، وتمثال يرجع للعصر الفرعونى، وطبنجة عيار 9م ، وخزينة بداخلها عدد 10 طلقات نارية من ذات العيار.

بمواجهة الأول اعترف بحيازته للقطع الأثرية بقصد الاتجار فيها والتربح من بيعها ، والسلاح النارى المضبوط بقصد الدفاع عن نشاطه غير المشروع وبمواجهة الثانى اعترف بعلمه للحيازة ومعاونة الأول فى ترويجها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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