الخياط: شركات خاصة تنافس الحكومة في كهرباء المصانع.. ويكشف القيمة الإجمالية لإنتاج الطاقة

حل الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ضيفًا على الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج، " صباح البلد" المذاع على قناة صدي البلد، وتحدث عن دور الدولة فى القضاء على مشكلات الكهرباء التى تعانى منها جميع القرى فى فترة من الزمان، وكشف الدور الذى قامت به الأجهزة المعنية لجذب الاستثمار إلى مصر.



الخياط: شركات خاصة تبيع الكهرباء للمصانع بأسعار منافسة للحكومة





قال الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن هناك أكثر من 25 شركة تبيع الكهرباء للقطاع الخاص مباشرة باستخدام الشبكة الكهربائية.



وأضاف محمد الخياط، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة، "صدى البلد" تقديم الإعلامية، رشا مجدي، أن القطاعات الاستهلاكية مثل المنازل ترتبط بشبكات توزيع، و جميع الشبكات ترتبط بـ الشبكة الكهربائية الرئيسية و من خلالها تأتى الفواتير للمواطنين.



وأوضح محمد الخياط، أن هناك بعض المناطق أو "الكمبوند" تبيع الكهرباء بعيدًا عن أسعار وزارة الكهرباء، فهذه الشركة تكون قطاع الخاص.



وأشار محمد الخياط، إلى أن هناك شركات قطاع خاص تبيع الكهرباء للمصانع بأسعار منافسة للحكومة، ومن خلال القانون يستطيع اى مستثمر ان يبيع الكهرباء و لكن بإشراف الدولة.



لا يوجد الزام على أى مستثمر بشراء الكهرباء أو الطاقة من شخص معين، فصاحب الشركة له الحق فى شراء الطاقة من أى شركة تناسبه.



محمد الخياط يكشف القيمة الإجمالية لإنتاج الطاقة فى مصر





قال الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن القيمة الإجمالية لإنتاج الطاقة فى مصر سواء الطاقة المائية، والرياح والشمسية تصل لـ 6500، ميجاوات.



وأضاف محمد الخياط، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة، " صدي البلد" تقديم الإعلامية، رشا مجدي، أن الدولة فى الفترة المقبلة تستهدف رفع هذه القدرة لـ 10 آلاف أو 11 ألفا.



وأوضح محمد الخياط، أن أكثر من ثلثي المشروعات، فى الفترة المقبلة سيتم تنفيذها.



وأشار محمد الخياط، إلى أن الدولة تسعى من خلال الطاقة الجديدة والمتجددة، جذب الاستثمار الأجنبي، موضحا أن القطاع الخاص بمجال الطاقة يقوم بتنفيذ بعض المشروعات.



محمد الخياط: مصر دولة جاذبة للاستثمار في مجال الطاقة.. فيديو





قال الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن مصر دولة جاذبة للاستثمار في مجال الطاقة، وأن الدول الخارجية تنظر لمصر على أنها بيئة جاذبة للاستثمار.



وأضاف محمد الخياط، خلال حواره ببرنامج " صباح البلد" المذاع على قناة، "صدى البلد" تقديم الإعلامية، رشا مجدي، أن هناك مشروعات كثيرة تم إنجازها فى مجال الطاقة،لافتا إلى أن مشروع بنبان تم من مؤسسات دولية لا تضع اى مخصصات مالية في أي مشروع إلا بعد الاطمئنان.



ونوه محمد الخياط، أن هناك مشروعات خاصة بالطاقة مستمرة لـ 25 عامًا، مشيرا إلى أن القطاع الخاص الداخلى أو الخارجي يتقدم بعمل مشروعات خاصة لإنتاج الكهرباء ويقوم بعد ذلك ببيعها لشركات أخرى.



وأشار محمد الخياط، إلى أن، الدولة المصرية وضعت خطة فى عام 2014 ، ليكون هناك 5 سنوات لرفع الدعم عن الكهرباء و لكن تم مد الخطة لـ عام 21 و22



رئيس هيئة الطاقة الجديدة: يوجد وفرة في الكهرباء الآن





قال الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن هناك إرادة سياسية قامت بتحويل مصر من مرحلة كانت تعاني منها من الانقطاع المستمر فى الكهرباء، لوجود وفرة في الكهرباء.



وأضاف محمد الخياط، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة، "صدي البلد" تقديم الإعلامية، رشا مجدي، أن مصر كان فى مرحلة كانت تعانى من الظلام، وكانت هناك حالة من تخفيف الأحمال.



وأوضح محمد الخياط، أن الطاقة الكهربائية الآن متوفرة وبوفرة وتلبي الطلب.



وأشار محمد الخياط، إلى أن، الدولة قامت بإصدار قانون للطاقة المتجددة فى ديسمبر من عام 2014، لمعرفة آليات المشروعات.



محمد الخياط: مجموعة كبيرة من المشروعات الخاصة بالطاقة تمت فى مصر



قال الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن هناك نوعين فى مجال الاستثمار فى الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن النوع الأول عبارة عن اتفاقية كانت بين الحكومة المصرية وبعض الدول الأخرى.



وأضاف محمد الخياط، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة، "صدى البلد" تقديم الإعلامية، رشا مجدي، أن هذه الدول خصصت قروض لإنشاء مشروعات للطاقة المتجددة، وأكد أنه تم إنشاء مجمع الزعفران لطاقة الرياح، في العين السخنة بإجمالى حوالى 550، ميجاوات وهناك حوالى 700 تربين.



أوضح محمد الخياط، أن هناك مجمع جبل الزيت، لطاقة الرياح الموجود على ساحل البحر الأحمر، الذي افتتح في يوليو 2018 بحضور الرئيس السيسي.



وأشار محمد الخياط، إلى أن هناك مجموعة كبيرة من المشروعات الخاصة بالطاقة الشمسية وطاقة الريح، سواء فى أسوان وفى الغردقة فهناك تنوع كبير فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بمصر.

