دمار كبير .. السعودية تكشف صور هجوم أرامكو

أفادت قناة «الإخبارية» السعودية أن أكثر من 80 إعلاميًا من جميع الوسائل الإعلامية العالمية زاروا اليوم الجمعة المواقع المتضررة من العدوان التخريبي الذي استهدف معامل ⁧بقيق⁩ وخريص⁩.



وقالت «الإخبارية» السعودية، عبر صفحتها على «تويتر» أن السلطات السعودية سمحت لوفود من وسائل إعلام عالمية بزيارة مواقع معامل أرامكو شمال السعودية، والاطلاع على جهود ⁧أرامكو في إصلاح الأضرار في وقت قياسي.







فيما نشرت فضائية «سكاي نيوز» فيديو لآثار الدمار الفادح في موقع الحادث.

https://www.facebook.com/SkyNewsArabia/videos/466273960632773/



على الجانب الآخر فقد أعلن نائب رئيس شركة "بارس" للبتروكيماويات جنوب إيران المطلة على الخليج، محمد رضا سميعي اليوم الجمعة، عن إعلان حالة الطوارئ ورفع حالة التأهب إلى القصوى في مواقع لإنتاج النفط وصناعة البتروكيماويات في بلدتي عسلوية وبندر كنغان التابعتين لمحافظة بوشهر جنوب البلاد.



وطلب محمد رضا سميعي في رسالة بعثها إلى الجهات المختصة موقعة من بينها منظمة إدارة الأزمات، وهيئة مكافحة الحرائق، والخبراء، أن يكونوا في حالة تأهب قصوى في عدد من مصانع النفط والبتروكيماويات الواقعة في عسلوية وبندر كنغان في محافظة بوشهر.



وأضاف سميعي إن هذه التحذيرات والحالة القصوى جاءت بعد توجيهات ومعلومات تلقتها المصانع من قبل منظمة الدفاع المدني الإيراني، ورئيس أمن الشركة الوطنية للبتروكيماويات، مضيفًا أن حالة التأهب كانت على درجة باللون البرتقالي، لمرافق ومعدات الإغاثة في حالات الطوارئ وإدارة الكوارث ومكافحة الحرائق، لاتخاذ الترتيبات العاجلة.