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رياضة

صالة المقاولون العرب تشهد فعاليات مهرجان الجمباز

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 05:52 م
صدى البلد
عبدالله هشام
شهدت صالة نادي المقاولون العرب فعاليات اليوم الثاني لمهرجانات وبطولات الجمهورية للجمباز تحت اشراف الاتحاد المصري للعبة برئاسة ايهاب امين عيسوي .

وتقام مهرجانات وبطولات الجمهورية للجمباز للبنبن تحت ٨ سنوات بمشاركة عدد كبير من الاندية والاكاديميات من كل محافظات مصر كبداية لموسم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ للعبة الجمباز .

ويسعي اتحاد الجمباز برئاسة امين عيسوي لتوسيع قاعدة اللعبة في كل محافظات مصر عن طريق الاكاديميات والاندية لبناء جيل قوي يحقق ميداليات عالمية لمصر علي المنصات التتويج .

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