صالة المقاولون العرب تشهد فعاليات مهرجان الجمباز

شهدت صالة نادي المقاولون العرب فعاليات اليوم الثاني لمهرجانات وبطولات الجمهورية للجمباز تحت اشراف الاتحاد المصري للعبة برئاسة ايهاب امين عيسوي .



وتقام مهرجانات وبطولات الجمهورية للجمباز للبنبن تحت ٨ سنوات بمشاركة عدد كبير من الاندية والاكاديميات من كل محافظات مصر كبداية لموسم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ للعبة الجمباز .



ويسعي اتحاد الجمباز برئاسة امين عيسوي لتوسيع قاعدة اللعبة في كل محافظات مصر عن طريق الاكاديميات والاندية لبناء جيل قوي يحقق ميداليات عالمية لمصر علي المنصات التتويج .