عمرو الجنايني يحتوي ازمة مجلس الاهلي قبل السوبر.. تفاصيل

نجح عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة المصري، في احتواء ازمة مجلس ادارة النادي الأهلي قبل انطلاق مباراة السوبر المصري امام نادي الزمالك.



واعاد عمرو الجنايني مجلس ادارة النادي الأهلي الي المقصورة الرئيسية من جديد، وذلك بعدما كان المجلس غادر بسبب سوء التنظيم.



وكان المجلس غادر الي الدرجة الاولى بسبب منح الأهلي مقعدا وحيدا في المقصورة لرئيس النادي وطالبوا بقية اعضاء المحلس بالجلوس في المقصورة الأمامية وهو ما رفضه وفد الاهلي وغادر للدرجة الأولى.