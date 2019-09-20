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منوعات

أفراد العائلة المالكة في دبي يحتفلون بـ زواج مريم ابنة الشيخ محمد بن راشد.. صور

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 07:48 م
العروسان
العروسان
على صالح
استخدم أفراد العائلة المالكة في الإمارات وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، لتهنئة مريم بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ابنة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لعقد قرانها على الشيخ خالد بن محمد بن حمدان آل نهيان.

وأقيم حفل زفاف الزوجين السعيدين ليلة أمس الخميس، وشاركت شقيقة الشيخة مريم الشيخة لطيفة محمد بن راشد آل مكتوم أخبارا عن حفل الزفاف على حسابها الشخصي على إنستجرام، صباح اليوم الجمعة.






وعقدت خطوبة العروسين في 28 أغسطس الماضي وقد قوبلت أخبار ارتباطهما بالترحيب على وسائل التواصل الاجتماعي في ذلك الوقت، تمامًا مثل حفل زفافهما يوم الخميس، والذي قوبل بعدة رسائل تهنئة من الأصدقاء والعائلة بعد مشاركة الشيخ مريم.

أما صاحب الزفاف الشيخ خالد هو عضو في العائلة المالكة في أبو ظبي، تخرج من أكاديمية ساندهيرست العسكرية في المملكة المتحدة حيث حصل على جائزة اللواء ديوان مصري تشاند بلاتون لجهوده في التدريب.

ويأتي خبر زواج مريم ليتبع حفلات زفاف أبناء الشيخ محمد الثلاثة في مايو، حين تزوج الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي في دبي، 36، من الشيخة شيخة بنت سعيد بن ثاني آل مكتوم في حفل أقيم في 15 مايو.

وفي نفس اليوم، قام الشيخ شقيق الشيخ حمدان، الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، 35 عامًا، بعقد قرانه من الشيخة مريم بنت بطي آل مكتوم.

كما تزوج الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، 32 عامًا، من الشيخة مادية بنت دلموك آل مكتوم.

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