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فن

سميرة سعيد ومحمد حماقي يروجان لـ ذا فويس بهذه الطريقة

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 08:21 م
سميرة سعيد ومحمد
سميرة سعيد ومحمد حماقي
سعيد فراج
روجت الفنانة سميرة سعيد، للموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب «ذا فويس»، الذي تشارك في لجنة تحكيمه، وينتظر إذاعة أولى حلقاته، عبر قناة mbc مصر الفضائية غدًا السبت 21 سبتمبر.

وظهرت سميرة سعيد في الفيديو بجوار الفنان محمد حماقي، الذي يشاركها في أعضاء لجنة التحكيم، وهما يداعبان بعضهما البعض، ويدعوان الجمهور لمتابعة أولى حلقات الموسم الخامس من «ذا فويس».

برنامج اكتشاف المواهب الشهير "ذا فويس" من تقديم ياسر السقاف، وناردين فرج، وإخراج جنان منضور، وسيعرض فى الموسم الشتوى.

يذكر أنه تم استبدال الفنانين إليسا وعاصى الحلانى فى اللحظات الأخيرة.

ويعتبر برنامج اكتشاف المواهب الشهير "ذا فويس" من أهم برامج المسابقات وأشهرها لاكتشاف الأصوات الغنائية الجميلة.

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