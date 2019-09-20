مباراة الأهلي والزمالك .. محمود علاء يضيف الهدف الثانى من ركلة جزاء.. فيديو

أحرز محمود علاء الهدف الثاني للنادى الزمالك فى مرمى الأهلي من ركلة جزاء فى الدقيقة 75 في المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، في لقاء السوبر المصري.



دفع الصربي ميتشو مدرب الزمالك بالمهاجم مصطفى محمد بديلا عن المغربي محمد أوناجم فى اللحظات الأولى من الشوط الثاني وأحرز النيجيرى آجايي الهدف الثالث فى الدقيقة 49.



أشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء للاعب محمود علاء وطارق حامد وأشهر حكم اللقاء الألماني البطاقة الصفراء لمدافع الأهلي ياسر إبراهيم بعد احتكاكه القوى مع مصطفى محمد فى الدقيقة 60.



واحتسب الحكم الألماني ركلة جزاء فى الدقيقة 61 لصالح مصطفى محمد بعد تعرضه لعرقلة من جانب محمد الشناوى حارس النادي الأهلي وسددها محمود علاء فى الشباك معلنا عن الهدف الأول فى الدقيقة 63.



ودفع الصربي ميتشو مدرب الزمالك باللاعب إمام عاشور بدلا من شيكابالا ودفع السويسرى فايلر باللاعب حسام عاشور بدلا من ياسر إبراهيم بعد تعرضه للإصابة فى الدقيقة 70.



ونجح محمد عواد حارس الزمالك فى إبعاد إحدى الكرات الخطيرة فى الدقيقة 73 واحتسب الحكم الألماني ضربة جزاء بعدما تعرض أشرف بتشرقى إلى عرقلة داخل منطقة الجزاء وسددها محمود علاء فى الدقيقة 75.