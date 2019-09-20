سلامي لكل كويتي.. ظهور جديد لـ أمير الكويت من مقر إقامته بأمريكا.. فيديو



جاء ذلك لدى استقبال الأمير للغانم في مقر إقامة سموه بالولايات المتحدة الأمريكية اليوم الجمعة، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".



وقال الشيخ صباح للغانم "أبلغ سلامي إلى كل كويتي وكويتية".



من جانبه أعرب الغانم عن أمنياته بعودة الأمير في أقرب وقت إلى أرض الوطن سالما معافى متوجها بالشكر إلى الشيخ صباح على مشاعره الطيبة تجاه أبنائه أهل الكويت.



وفي ظهور جديد لأمير الكويت، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جمع أمير الكويت بمرزوق الغانم الذي قبل رأس الشيخ صباح متعهدا بإيصال رسالته للمواطنين.

فيديو / رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم مودعاً سمو الأمير في أمريكا. pic.twitter.com/MdV63aGw3t — المجلس (@Almajlliss) September 20, 2019

وجه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد رسالة للكويتين عن طريق رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، موجها من خلاله تحياته إلى كافة أبنائه المواطنين في الكويت.