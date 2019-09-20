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أخبار العالم

سلامي لكل كويتي.. ظهور جديد لـ أمير الكويت من مقر إقامته بأمريكا.. فيديو

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 09:09 م
أمير الكويت من مقر
أمير الكويت من مقر إقامته بأمريكا رفقة مرزوق الغانم
رحيم يسري
وجه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد رسالة للكويتين عن طريق رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، موجها من خلاله تحياته إلى كافة أبنائه المواطنين في الكويت.

جاء ذلك لدى استقبال الأمير للغانم في مقر إقامة سموه بالولايات المتحدة الأمريكية اليوم الجمعة، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وقال الشيخ صباح للغانم "أبلغ سلامي إلى كل كويتي وكويتية".

من جانبه أعرب الغانم عن أمنياته بعودة الأمير في أقرب وقت إلى أرض الوطن سالما معافى متوجها بالشكر إلى الشيخ صباح على مشاعره الطيبة تجاه أبنائه أهل الكويت.

وفي ظهور جديد لأمير الكويت، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جمع أمير الكويت بمرزوق الغانم الذي قبل رأس الشيخ صباح متعهدا بإيصال رسالته للمواطنين.

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