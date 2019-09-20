جامعة عين شمس تتزين استعدادا لاستقبال العام الجامعي الجديد

أنهت جامعة عين شمس برئاسة د. محمود المتيني استعداداتها لاستقبال العام الجامعي الجديد ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، و الذي يبدأ صباح غد السبت أول أيامه.



أكد أ.د. محمود المتيني أنه تم الإنتهاء من تطوير و تجميل الحرم الجامعي و تنفيذ كافة أعمال الصيانة و التجديد ، حتى يتخذ الحرم الجامعي المظهر الحضاري اللائق ، و كذلك تجديد وصيانة الحدائق و النافورة الملحقة بقصر الزعفران مقر إدارة الجامعة للحفاظ على هذا التراث التاريخي الهام و استمرار ظهوره بالشكل الأمثل للأجيال المتعاقبة.



كما انتهت أيضا أعمال تطوير الحرم الخاص بكل كلية و هو ما سينعكس إيجابا على الجانب النفسي للطلاب مع اليوم الأول للدراسة.



وصرح أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب أن الجامعة تستقبل غدا قرابة ربع مليون طالب و طالبة من الطلاب الجدد و القدامى من بينهم ألف طالب مستجد.



وأضاف أن الجامعة في هذا الصدد قد حرصت بمختلف قطاعاتها على تنظيم مهرجان استقبال و احتفالية كبرى مميزة من حيث الشكل و المضمون ، تحت شعار " قادرين نعملها " ، لافتا أن الفاعليات المختلفة للمهرجان تضمن أن يجد كل طالب المجال الذي يستهويه حتى ينخرط منذ اليوم الأول في الحياة الجامعية و يتعرف على كافة الأنشطة التي من شأنها ثقل شخصيته و تحقيق التوازن المطلوب فيها من خلال الجمع بين الحياة الأكاديمية و الأنشطة بمختلف أنواعها.



ومن المقرر أن تشهد الاحتفالية وجود عدد ضخم من المعارض من بينها معرض الكتاب المجاني ، معرضًا للفنون التشكيلية و آخر لمخترعات الطلاب ، و كذلك معرضًا للصناعات اليدوية ، فضلًا عن نماذج المحاكاة.



إلى جانب عدد من الأجنحة التعريفية بأنشطة اتحاد الطلاب ورعاية الشباب وأسرة من أجل مصر المركزية وكذلك أنشطة وخدمات صندوق التكافل ، كما يشارك صندوق مكافحة الإدمان بجناح مميز ؛ لتوعية الطلاب بمخاطر الإدمان ، بالإضافة إلى عدد من الخدمات الطبية المجانية منها قياس السكر و الضغط و الوزن .



كما تشهد احتفالات الغد بجامعة عين شمس ماراثون للدراجات و حفلا غنائيا لمنتخب كورال الجامعة ومسابقات رياضية متعددة منها العدو و كرة السرعة و تنس الطاولة.