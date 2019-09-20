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رياضة

فالفيردي يعلن مفاجأة سارة لعشاق برشلونة قبل مباراة غرناطة في الليجا

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 10:31 م
برشلونة
برشلونة
أحمد هاني
أعلن إرنستو فالفيردي،المدير الفني لنادي برشلونة، قائمة الفريق لملاقاة غرناطة، غدًا "السبت"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة تواجد قائد برشلونة ليونيل ميسي، للمرة الأولى في هذا الموسم، بعد تعافيه من الإصابة بشد في عضلة الساق اليمنى، وشارك خلال مباراة بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

وجاءت قائمة برشلونة كالآتي..

حراسة المرمى: تير شتيجن، نيتو

الدفاع: سيميدو، بيكيه، توديبو، لينجليت، فيربو

الوسط: راكيتيتش، سيرجي روبرتو، ارثر ميلو، دي يونج، فيدال، كارليس بيريز، بوسكيتس

الهجوم: ميسي، سواريز، أنسو فاتي، جريزمان

ويتساوى فريقا برشلونة وغرناطة، في رصيد النقاط الـ7، خلال الجولات الأربع الماضية في الدوري الإسباني.

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