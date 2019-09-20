بعد فشلهم على تويتر.. الاخوان يشترون جروبات فيسبوك للهجوم على مصر.. فيديو

عرض الإعلامي عمرو أديب، رسالة صوتية للإخواني الإرهابي هاني صبري يطالب الشباب فيها بإرسال حسابات فيسبوك لتشكيل لجان إلكترونية ضد الدولة المصرية.



ويقوم الإخواني الارهابي، بتحويل حسابات الشباب على فيسبوك إلى لجان إلكترونية لبث الأكاذيب والشائعات ضد الدولة.



وأكد عمرو أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" تم ضرب الإخوان في تويتر وقرروا بناء منصات إلكترونية على فيسبوك، ويشترون جروبات فيسبوك التي يتابعها ملايين للهجوم على الدولة المصرية وإيهام الجميع أن الشعب المصري ضد الدولة المصرية والقيادة السياسية".

