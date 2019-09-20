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عمرو أديب: الإخوان تغير اسماء جروبات فيسبوك للهجوم على الدولة ومؤسساتها

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 11:54 م
عمرو أديب
عمرو أديب
عبد الخالق صلاح
ناشد الإعلامي عمرو أديب، موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ومكتبه في الشرق الأوسط قائلا: « لو سمحتم كونوا منصة محترمة زي تويتر واقفلوا الحسابات المزيفة التي تعرض حياة الناس للخطر».

وأضاف أديب خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «الحكاية» المذاع على فضائية « إم بي سي مصر»، قائلا: « هناك العديد من الحسابات تحرض على القتل والتدمير ... هنخلي المصريين بره يرفعوا قضايا بسبب الضرر اللي بنتعرض ليه».

وتابع أديب: « احنا عايزين الحق عايزين نحارب المزيف .. لجان الإخوان الإلكترونية تغير اسماء جروبات فيسبوك للهجوم على الدولة ومؤسساتها».

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