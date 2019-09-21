التعليم: فتحنا 11 مدرسة لـ التكنولوجيا التطبيقية.. الطالب فيها بيقبض وما بيدفعش

أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن مصر أصبح فيها 11 مدرسة جديدة لـ التكنولوجيا التطبيقية، منها 3 مدارس تم افتتاحها وتشغيلها من العام الدراسي الماضي.



وأوضح الدكتور محمد مجاهد، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن هذه المدارس هي مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، وهي أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بمصر متخصصة بمجال تكنولوجيا الزراعة والري، وتكنولوجيا الإنتاج الحيواني والداجني، ومدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية في مدينة العبور بمحافظة القليوبية وهي أول مدرسة متخصصة في صناعة الحلي والمجوهرات، ومدرسة أي تك للتكنولوجيا التطبيقية التي تتبع نظام مدارس P – Tech العالمية ومقرها مدينة الشروق بالقاهرة، وهي أول مدرسة بمصر تتخصص بمجال تكنولوجيا المعلومات.



وقال نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني إنه من مدارس التكنولوجيا التطبيقية الموجودة في مصر حاليا أيضا مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية بالمنطقة الصناعية بقويسنا في المنوفية، وهي متخصصة في التركيبات الكهربائية وتبريد وتكييف الهواء والتصنيع الميكانيكي، ومدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع مجموعة طلعت مصطفى في التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة، متخصصة في التشطيبات المعمارية والشبكات الصحية، والتبريد والتكييف، ومدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات بمدينة بدر بمحافظة القاهرة، وهي متخصصة في الكهرباء والإلكترونيات والميكانيكا.



وأضاف: "مدرسة الشهيد النقيب أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، المتخصصة في إدارة وتشغيل المطاعم، ومدرسة العبور للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة العبور بمحافظة الشرقية، وهي متخصصة في الصيانة الكهربائية، ومدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان، متخصصة في البتروكيماويات والتركيبات الكهربائية والإلكترونيات، ومدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة السلام، متخصصة في تكنولوجيا الميكانيكا وتكنولوجيا الكهرباء، ومدرسة إليكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة العبور بمحافظة القليوبية".



وتابع: "رفضنا أن تكون مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمصروفات في الوقت الحالي، فلابد أن تصل فكرتها أولا للناس وتحقق النجاح والإقبال المطلوب، وجميع المستثمرين القائمين عليها يعلمون تماما قيمة ما يقدموه للتعليم الفني في هذه المرحلة".



واستطرد قائلا: "التعليم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية يعتمد على جعل الطالب يحصل على حافز بدلا من أن يدفع مصروفات، فمثلا مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية تصرف على الطالب في السنة الواحدة 15 ألف جنيه".



وأوضح أنه في إحدى مدارس التكنولوجيا التطبيقية، قرر المستثمر عمل عقد احتكار يلزم الطالب بالعمل معه في مصانعه لمدة 3 أو 5 سنوات بعد التخرج.