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رانيا يوسف بفستان غير مثير فى ثانى أيام فعاليات مهرجان الجونة.. صور

السبت 21/سبتمبر/2019 - 12:38 ص
رانيا يوسف
رانيا يوسف
هاجر هانئ
شاركت الفنانة رانيا يوسف متابعيها عبر حسالها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها خلال مشاركتها فى فعاليات مهرجان الجونة السينمائى.

وعلى غير عادتها ظهرت رانيا بإطلالة غير مثيرة، حيث ارتدت فستانا قصيرا ذا أكمام متوسطة الطول من Elisabetta Franchi، واتسم التصميم بالحبات الللامعة التى جمعت بين الألوان المتداخلة.

وتزينت رانيا يوسف بمجوهرات من Sarana Diamond Jewelry، فيما اعتمدت على تسريحة شعر من صالون محمد الصغير، ووضع لها خبير التجميل رشاد، مكياجا متناسقا مع ملامحها.



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