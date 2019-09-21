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رياضة

على طريقة كهربا .. حسين الشحات يصطحب أمح ويؤكد انتقاله للنادي الأهلي

السبت 21/سبتمبر/2019 - 06:40 ص
حسين الشحات وأمح
حسين الشحات وأمح
حسام الحارتي
عبر حسين الشحات عن سعادته للتتويج بلقب كأس السوبر المصري عقب التغلب على منافسه نادي الزمالك 3-2.

الأهلي يتوج بلقب السوبر

أضاف حسين الشحات في تصريحات لفضائية " أون سبورت "، فايلر المدير الفني للنادي الأهلي يمتلك قدرات فنية وتكتيكية على أعلي مستوي، معربا عن تمنياته بحصد البطولات القادمة لإسعاد الجماهير .

أمح يظهر برفقة أحمد الشيخ
ومن جهة أخري أكد " أمح " الملقب بوكيل اللاعبين أن النادي الأهلي يستحقق التتويج بكأس السوبر معلقا :" أنا وكيل حسين الشحات ومحمود كهربا جاي النادي ".

الأهلي يتفوق على الزمالك

وتوج الأهلي ببطولة كأس السوبر المصري لكرة القدم بإحراز لقب النسخة السادسة عشرة من البطولة اليوم الجمعة بالفوز على منافسه التقليدي الزمالك 3 / 2.

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