الرئاسة: السيسي يصل نيويورك للمشاركة في الاجتماعات رفيعة المستوي للجمعية العامة للأمم المتحدة

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نيويورك للمشاركة في الاجتماعات رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين".



وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس من المقرر أن يلقي بيان مصر أمام الجلسة العامة للأمم المتحدة، التي تعتبر أرفع محفل سياسي عالمي، حيث يتناول البيان رؤية مصر ومواقفها تجاه مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية المطروحة علي الساحة السياسية العالمية خاصة في مجالات صون السلم والأمن العالميين، ومكافحة الإرهاب الدولي والفكر المتطرف وفي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، بالإضافة إلى قضايا القارة الافريقية في ضوء قيادة الرئيس للعمل الإفريقي المشترك من خلال رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي، وكذلك من منطلق التجربة المصرية في تلك المجالات خلال الأعوام الاخيرة وما تحقق من إنجازات على المستوى الوطني اقتصاديًا وتنمويًا وأمنيًا.



كما أوضح بسام راضي ان الرئيس من المقرر ان يعقد لقاءات ثنائية مع عدد من الزعماء ورؤساء الدول والحكومات علي هامش الجمعية العامة، للتباحث وتبادل وجهات النظر بشأن تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودولهم في شتى المجالات، إضافةً إلى تبادل الرؤى والتقديرات حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية المتلاحقة ذات الاهتمام المشترك.



واضاف بسام راضي أن الرئيس سيشارك ايضا في عدد من المؤتمرات رفيعة المستوى التي ستعقد خلال الدورة الرابعة والسبعين بمشاركة قادة العالم، والتي تغطي عدد من القضايا والتحديات الراهنة التي تواجه المجتمع الدولي، حيث يلقي الرئيس بيانات مصر امام تلك القمم والتي توضح الموقف المصري في هذا الإطار.



وعلي صعيد العلاقات المصرية الامريكية، ذكر بسام راضي انه من المقرر أن تشهد زيارة الرئيس لمدينة نيويورك نشاطا ثنائيًا مكثفًا، حيث من المنتظر أن يعقد الرئيس عدد من اللقاءات الموسعة مع الشخصيات ذات الثقل بالمجتمع الأمريكي، وكذا مع قيادات كبريات الشركات الأمريكية العالمية، والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية والتي تسعي الي زيادة حجم أعمالها في مصر علي خلفية الفرص الاستثمارية العريضة المتاحة حاليا في السوق المصري ولتوطين نشاطها الصناعي والتجاري في ظل المناخ الاستثماري الجاذب في إطار عملية التنمية الشاملة والمشروعات الكبرى وما تنعم به حاليًا مصر من أمن واستقرار .