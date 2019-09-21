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أصل الحكاية

كيف كشف عبد الملك المالكى كذب وتزوير الإخوان؟

السبت 21/سبتمبر/2019 - 10:00 ص
عبد الملك المالكى
عبد الملك المالكى
مـــيـــــس رضـــــا
دعم الكاتب السعودى عبد الملك المالكى، مصر على طريقته بتغريدة عبر فيها عن حبه ومواقفه الدفاعية تجاه مصر.

وكتب عبد الملك المالكى، عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" تغريدة قال فيها: "الهلفوت محمد علي عبد الريال #القطري يظن أن #مصر لقمة سائغة بيد أسياده ليعبثوا بأمن مصر واستقرارها".

وأضاف: "الهلفوت ومن وراءه #الجعيرة وبقية دكاكين #الاخوان الفضائية أراد-الله جَلَّ في عُلاه-أن يفضح كذبهم وزور تأجيج قنواتهم بأن أوجد "سنابات مصرية" تكشف كذب وبهتان ما يروجون له!".

ويعرف عن الإعلامى السعودى عبد الملك المالكى مواقفه الداعمة والمحبة لمصر، ودائما ما يتضامن مع مصر بتغريدات تعكس مواقفه الدفاعية عن مصر.

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