كيف كشف عبد الملك المالكى كذب وتزوير الإخوان؟

الهلفوت محمد علي عبد الريال #القطري

يظن أن #مصر لقمة سائغة بيد أسياده ليعبثوا

بأمن مصر واستقرارها.#الهلفوت ومن وراءه #الجعيرة @AJArabic

وبقية دكاكين #الاخوان الفضائية أراد-الله جَلَّ في عُلاه-أن يفضح كذبهم وزور تأجيج قنواتهم

بأن أوجد"سنابات مصرية" تكشف

كذب وبهتان مايروجون له.! — عبدالملك المالكي 🇸🇦 (@Dr__abdulmalek) September 21, 2019

دعم الكاتب السعودى عبد الملك المالكى، مصر على طريقته بتغريدة عبر فيها عن حبه ومواقفه الدفاعية تجاه مصر.وكتب عبد الملك المالكى، عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" تغريدة قال فيها: "الهلفوت محمد علي عبد الريال #القطري يظن أن #مصر لقمة سائغة بيد أسياده ليعبثوا بأمن مصر واستقرارها".وأضاف: "الهلفوت ومن وراءه #الجعيرة وبقية دكاكين #الاخوان الفضائية أراد-الله جَلَّ في عُلاه-أن يفضح كذبهم وزور تأجيج قنواتهم بأن أوجد "سنابات مصرية" تكشف كذب وبهتان ما يروجون له!".ويعرف عن الإعلامى السعودى عبد الملك المالكى مواقفه الداعمة والمحبة لمصر، ودائما ما يتضامن مع مصر بتغريدات تعكس مواقفه الدفاعية عن مصر.