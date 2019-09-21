مقتل وإصابة 8 مدنيين في انفجار قنبلة بإقليم قندهار جنوب أفغانستان

أعلن قائد شرطة قندهار الأفغانية الجنرال تادن خان اليوم (السبت) أن ثمانية مدنيين سقطوا ما بين قتيل وجريح جراء انفجار عبوة ناسفة في إقليم قندهار جنوب أفغانستان.



ونقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية عن قائد الشرطة قوله إن الانفجار أصاب ستة مدنيين وأدى إلى مقتل إثنين أخرين.



بدوره، قال نصرت رحيمي ، المتحدث باسم وزارة الداخلية ، إن الانفجار استهدف سيارة مدنية في منطقة سبين بولداك حيث كانت تقل ركابًا مدنيين.



ولم يعلن أي فرد أو جماعة ومن بينهم حركة طالبان مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن.