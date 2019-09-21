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فن

شاهد.. رقص كندة علوش وأروى جودة بمهرجان الجونة السينمائي

السبت 21/سبتمبر/2019 - 12:26 م
كندة علوش
كندة علوش
شروق ابراهيم
نشرت المذيعة إنجي علي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، فيديو يجمعها بالفنانة السورية كندة علوش واروى جودة، وهن يرقصن ضمن فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الجونة السينمائي. 

وظهرت كندة علوش على السجادة الحمراء مرتدية فستانا أسود قصير مع الشعر المموج. 

ويعد مهرجان الجونة السينمائي واحدا من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، إضافة إلى ذلك، يسعى المهرجان، لخلق تواصل أفضل بين الثقافات، من خلال فن السينما ويعمل على وصل صناع الأفلام من المنطقة، بنظرائهم الدوليين، من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي وتُقام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي في الفترة ما بين 19 وحتى 27 سبتمبر 2019.

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