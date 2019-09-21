الغانم يؤدي أمانة أمير الكويت.. ويرد عليه برسالة من الشعب

رد رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، التحية إلى سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، والتي بعث بها أمس، الجمعة، من مقر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية إلى شعبه.



وقال مرزوق الغانم، وفقا لما نقلته عنه اليوم، السبت، وسائل الإعلام الكويتية، في رده على رسالة أمير الكويت: «سلامك وصل أيها الكبير، والكويتيون، صغيرهم وكبيرهم، يدعون لك، وينتظرون أميرهم، بينهم وعندهم وحولهم، سالما غانما بإذن الله».



ووجه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، أمس، رسالة للكويتيين عن طريق رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، باعثا بتحياته إلى جميع أبنائه المواطنين في الكويت.



جاء ذلك لدى استقبال الأمير للغانم في مقر إقامة سموه بالولايات المتحدة الأمريكية أمس، الجمعة، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".



وقال الشيخ صباح للغانم: «أبلغ سلامي إلى كل كويتي وكويتية».



وأعرب رئيس مجلس الأمة الكويتي عن أمنياته بعودة الأمير في أقرب وقت إلى أرض الوطن سالما معافى، متوجها بالشكر إلى الشيخ صباح على مشاعره الطيبة تجاه أبنائه شعب بلاده.



وفي ظهور جديد لأمير الكويت، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جمع أمير الكويت بمرزوق الغانم الذي قبل رأس الشيخ صباح متعهدا بإيصال رسالته للمواطنين.