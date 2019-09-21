المتينى يشارك الطلاب في مسابقة تنس الطاولة بجامعة عين شمس

شارك الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، ونواب الجامعة، الطلاب بعدة مسابقات وأنشطة بأول أيام الدراسة كنوع من التشجيع على العملية التعليمية ونشر المودة بين الطلاب، حيث قام الدكتور محمود المتينى بالمشاركة بمسابقة تنس الطاولة ومنافسة العديد من الطلاب وإطلاق الإشارة لبدء مارثون الدرجات بالجامعة، جاء ذلك احتفالًا ببدء العام الجامعي الجديد.





ونظم قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس مهرجانا لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى للعام الجامعي الجامعي الجديد ٢٠٢٠/٢٠١٩، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، وبرئاسة وإشراف الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ويستمر المهرجان فى الفترة من ٢١ من سبتمبر وحتى ٨ من أكتوبر.

ويقام المهرجان تحت شعار "قادرين نعملها" وذلك انطلاقًا من التطوير والإنجاز الذى شهده قطاع التعليم والطلاب خلال الفترة الماضية وخاصة قطاع المدن الجامعية "طلبة وطالبات" من تطوير وتجديد لغرف الإقامة وقاعات الاستذكار والملاعب والمطعم ونظم التغذية، وكذلك توفير خدمات طبية متميزة.كما يقام على مدار الثلاثة أيام الأولى للمهرجان معارض لأنشطة اتحاد طلاب الجامعة يتضمن معرضا للتعريف بأسرة من أجل مصر المركزية وأنشطة الاتحاد ونماذج المحاكاة ومعرضا لصندوق مكافحة الإدمان ومعرض فنون تشكيلية وصناعات يدوية وبعض اختراعات الطلاب.وتضمن حفل الافتتاح العديد من الأنشطة والفعاليات الرياضية والفنية من بينها طابور عرض جوالة الجامعة بمصاحبة الموسيقى النحاسية وماراثون دراجات وحفل غنائى لكورال الجامعة وعدد من المسابقات الرياضية في مختلف الألعاب مثل "تنس الطاولة، كرة السرعة، مصارعة الذراعين، والعدو وشد الحبل".