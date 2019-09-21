مسئولو متحف الحضارة يكشفون حالة تابوتين تم نقلهما من التحرير.. صور

كشف عدد من مسؤولي متحف الحضارة اليوم السبت حالة تابوتين أثريين تم نقلهما إلى المتحف، لترميمهما وإدخالهما ضمن سيناريو عرض المتحف عند افتتاحه.





جاء ذلك على هامش جولة نظمتها وزارة الآثار اليوم لمتابعة أعمال فك تغليف التابوت الخاص بشخص يدعي سنچم و زوجته كان يشغل منصب رئيس العمال خلال عصر الملك سيتي الأول وأوائل عصر ابنه الملك رمسيس الثاني من الأسرة 19، والتي وصلت مؤخرا إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط قادمة من المتحف المصري بالتحرير.





وقال د. أحمد الشربيني المشرف العام على المتحف القومي للحضارة المصرية إن التابوتين مصنوعان من الخشب على الشكل الآدمي وعليهما زخارف ملونة كما يوجد بداخله كل واحد منهما مومياء المتوفى في حالة جيدة من الحفظ.





وأضافت إيناس جعفر نائب المشرف العام للمتحف للشؤون الأثرية، أن هذين التابوتين كانتا معروضتين بالقاعة رقم 17 بالدور العلوي بالمتحف المصري صمن مجموعة سنچم و التي اكتشفت داخل مقبرته بدير المدينة بالبر العربي بالأقصر علي يد عالم الآثار الفرنسي جاستون ماسبيرو عام ١٨٨٦م.





وتضم المجموعةً المعروضة بالمتحف المصري بالتحرير مجموعة من الأواني الفخارية والصنادق الخشبية الصغيرة، وتماثيل الأوشابتي، و الأثاث الجنائزي مثل الكراسي وسرير كان يستخدم في التحنيط، و مجموعة من الأدوات التي كانت تستخدم في البناء تحمل اسم سنچم بالاضافة الي باب خشبي ملون نقش علية سنچم و هو يجلس بجوار زوجته يلعب السنت.



