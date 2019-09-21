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رياضة

زيدان يرد على مطالب إقالته من تدريب ريال مدريد

السبت 21/سبتمبر/2019 - 02:53 م
زيدان مدرب ريال مدريد
زيدان مدرب ريال مدريد
محمد السعيد
رد زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، على مطالب بعض جماهير الميرنجي بإقالته، بعد الهزيمة المذلة أمام باريس سان، في دوري أبطال أوروبا.

وكان ريال مدريد سقط بثلاثية نظيفة أمام باريس سان جيرمان، الأربعاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالتشامبينزليج، ولم يصوب ريال مدريد أي تسديدة على المرمى طوال المباراة.

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة إشبيلية، غدا، الاحد، بالدروي الإسباني: "لا أفكر في الرحيل عن ريال مدريد، أفكر فقط في مباراة الغد، ما يقال في الخارج لا استطيع السيطرة عليه".

وأضاف: "لقد واجهت لحظات معقدة قبل ذلك، حتى أكثر من الآن، لكنني نجحت في التغلب عليها في النهاية".

وتابع: "بالطبع لسنا سعداء بالخسارة أمام باريس سان جيرمان، لكن علينا أن نستمر في العمل والتركيز في المباريات المقبلة".

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