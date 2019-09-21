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فن

بإطلالة شبابية..ليلي علوي تخطف الأضواء بمهرجان الجونة..والجمهور:جميلة بكل الأزمنة

السبت 21/سبتمبر/2019 - 02:49 م
ليلي علوي
ليلي علوي
مصطفى كرم
شاركت الفنانة ليلى علوي جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

وحلت ليلى علوي بإطلالة شبابية رغم تخطيها حاجز الـ 50 عاما بارتدائها قميصا أبيض مكشوف البطن مع جيبة صفراء منقوشة بالورد الأحمر.

ولم بوضع الاكسسوارات المكلفة واعتمدت على مظهرها الجذاب مع وضع ميكب خفيف علي وجهها مع أحمر الشفايف واسدال شعرها علي كتفها.

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام وجاءت التعليقات بين "أيقونة جمال السينما المصرية" و"جميلة بكل الأزمنة " و "الجمال في صورة".

يشار إلى أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت اليوم الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائي مصري وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.

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