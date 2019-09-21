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أخبار العالم

لأول مرة.. العرب يقودون معسكر المعارضة بإسرائيل

السبت 21/سبتمبر/2019 - 03:32 م
عربي يتزعم معسكر
عربي يتزعم معسكر المعارضة في إسرائيل
سمر صالح
قالت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم السبت، إن الأحزاب العربية في إسرائيل ستقود المعارضة في الكنيست الإسرائيلي، مرجعة ذلك إلى أن نتائج الانتخابات التي جرت يوم الثلاثاء الماضي أعطت القائمة المشتركة 13 مقعدًا.

وحصلت القائمة العربية المشتركة التي تمثل السكان العرب داخل إسرائيل على 13 مقعدًا من إجمالي المقاعد البالغ عددها 120 في الكنيست، مما يجعلها ثالث أكبر تكتل خلف حزب "الليكود" اليميني بزعامة بنيامين نتنياهو، الذي حصل على 31 مقعدًا، وحزب الوسط "أزرق أبيض" الذي ينتمي إليه بيني غانتس وحصد 33 مقعدًا.

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن من شأن هذه النتيجة أن تجعل القائمة العربية المشتركة أكبر تجمع للمعارضة في البرلمان في حالة تشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو احتمال واقعي بالرغم من رفض غانتس دعوة مبدئية من نتنياهو بشأنها.

يذكر أنه لم يشارك أي حزب ينتمي إلى الأقلية العربية التي تمثل 21 في المئة من سكان إسرائيل في أي حكومة إسرائيلية من قبل. ولكن إذا أصبح رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة (44 عاما) زعيمًا للمعارضة، فسوف يتلقى إحاطات شهرية من جهاز المخابرات (الموساد) وسيلتقي بزعماء الدول الزائرين.

وأوضحت الوكالة البريطانية للأنباء، فإن مثل هذا الوضع يتيح للقائمة العربية فرصة للتعبير عن شكاوى العرب من التمييز ضدهم ومنصة أكبر للأحزاب العربية التي تختلف مع الأحزاب المنتمية إلى الأغلبية اليهودية في البلاد.

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