صبا مبارك تتألق فى مهرجان الجونة.. والجمهور: مبهجة

شاركت الفنانة الأردنية صبا مبارك جمهور بصورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.









وحلت صبا مبارك بإطلالة جذابة بإرتدائها فستان لامع باللون الفضي مكشوف من الاكتاف وذا جزء مكشوف من البطن واعتمدت علي مظهرها الجذاب ووضع ميكب خفيف علي وجهها مع بلون ترابي مع اسدال شعرها علي كتفها.









ولقيت الصورة ردود واسعة واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "الله جمالك جمال مش عادي" و "مبهجة" و "حتي انتي ياصبا وبقيتي تلبسي من غير هدوم" و "قلبي".









يشار إلى أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت اليوم الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائي مصري وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري:قمر الجونة