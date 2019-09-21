ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

صبا مبارك تتألق فى مهرجان الجونة.. والجمهور: مبهجة

السبت 21/سبتمبر/2019 - 04:31 م
صبا مبارك
صبا مبارك
مصطفى كرم
شاركت الفنانة الأردنية صبا مبارك جمهور بصورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.


وحلت صبا مبارك بإطلالة جذابة بإرتدائها فستان لامع باللون الفضي مكشوف من الاكتاف وذا جزء مكشوف من البطن واعتمدت علي مظهرها الجذاب ووضع ميكب خفيف علي وجهها مع بلون ترابي مع اسدال شعرها علي كتفها.


ولقيت الصورة ردود واسعة واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "الله جمالك جمال مش عادي" و "مبهجة" و "حتي انتي ياصبا وبقيتي تلبسي من غير هدوم" و "قلبي".


يشار إلى أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت اليوم الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائي مصري وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري:قمر الجونة

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بفستان بسيط.. صبا مبارك بإطلالة جذابة فى مهرجان الجونة السينمائى

بالأخضر.. ياسمين صبري تخطف الأضواء بمهرجان الجونة

بفستان مكشوف الساق .. مي عمر بإطلالة جريئة من مهرجان الجونة

قمر الجونة.. رايا أبي راشد تخطف الأضواء بإطلالة عروس البحر في المهرجان

بعد إطلالتها غير المتوقعة.. صبا مبارك توجه رسالة لمنظمي مهرجان الجونة

بإطلالة شبابية..ليلي علوي تخطف الأضواء بمهرجان الجونة..والجمهور:جميلة بكل الأزمنة

ترشيحاتنا

أكاذيب الإخوان عرض مستمر.. الجزيرة ومكملين والأناضول استخدموا فيديوهات 2011 و2013 وفبركوا صورا لزيادة أعداد التجمعات.. صور

صالح جمعة يستفز شقيقه عبد الله بعد التتويج بـ السوبر.. صورة

لو زهقان من موبايلك.. خطوات بسيطة تحول هاتفك القديم إلى جديد بأقل التكاليف

بجيبة مرفوعة وحافية القدمين.. سلاف فواخرجي بإطلالة مثيرة

بعد تسجيله الأخير.. العراق يكشف موقع أبو بكر البغدادي الجديد

فضيحة .. فيسبوك يتتبع الحياة الجنسية للسيدات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجيبة مرفوعة وحافية القدمين.. سلاف فواخرجي بإطلالة مثيرة

يسرا وإيناس الدغيدى فى معرض إحسان عبد القدوس بمهرجان الجونة.. صور

أنجلينا جولي تغير شكلها من أجل فيلمها الجديد Eternals