حيلة خبيثة.. الإعدام لزوجين بريطانيين حاولا تهريب هيروين بـ 2 مليون جنيه استرليني.. صور

يواجه زوجان بريطانيان عقوبة الاعدام بعد محاولتهما تهريب مخدرات بقيمة 2 مليون جنيه استرليني إلى بريطانيا.



ووفقًا لصحيفة " ديلي ميل" تم اعتقال كل من محمد طاهر عياز ، 26 عامًا وزوجته إكرة حسين ، 20 عامًا من هيدرسفيلد ، غرب مقاطعة يوركشاير البريطانية، داخل مطار من قبل السلطات الباكستانية.



وكان يخطط الزوجان إلى السفر من مطار مطار سيالكوت في باكستان إلى دبي ثم الى انجلترا وطنهما الأم.



تم القبض على الزوجين أثناء محاولتهما ركوب طائرة طيران الإمارات يوم الخميس.



وعثرت شرطة المطار على ما يقدر بنحو 25 كيلوجراما من "الهيروين عالي الجودة" المخبأ في ملابس النساء ، حيث تم تقسيم المخدرات في عبوات مختلفة ومقسمة عبر عدد من الملابس.



ويزعم أن الزوجين أخبرا مسؤولي الأمن المحليين أنهما كانا يخططان لتهريب المخدرات من باكستان إلى المملكة المتحدة.



يواجه الزوجان عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة إذا أدينا بالتهريب.