رومانسية وائل جسار وزوجته تخطف الأنظار على انستجرام.. شاهد

نشرت اللبنانية ميري جسار، زوجة الفنان وائل جسار، صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"وظهرت ميري جسار برفقة زوجها الفنان وائل جسار وعلقت قائلة "صباح"وأهدى وائل جسار ،مقطع أغنية للشعب المصرى عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى " بحبك يا مصر وخيرك عليا وبعشق ترابك يا أم الدنيا ديه".يذكر ان اخر اعمال وائل جسار أغنيته بتلبك ،التى تعاون فيها مع المؤلف منير بو عساف، والملحن ملحم أبو شديد ، والذى قام بتوزيع الاغنية إيضًا.