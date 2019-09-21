باحث: مشروع إيراني - تركي بالمنطقة والمتآمرون يرفضون نجاحات مصر.. فيديو

قال ماهر فرغلي الباحث في شؤون الحركات الإسلامية: إن المتأمرين وجماعة الإخوان كانوا لا يرغبون في ترسيم الحدود بين مصر واليونان وقبرص، ومساندة مصر للسودان ومساعدة سوريا للتصدي للجماعات الإرهابية، وتصدي مصر للمد الإيراني في المنطقة، وقوف مصر مع دول الخليج وضد الجماعات الإرهابية في ليبيا.





وأضاف ماهر فرغلي في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن هناك مشروع إيراني - تركي داخل المنطقة، وهذا مشروع التمدد في المنطقة.





وتابع ماهر فرغلي:" المشروع التركي - الإيراني له ادواته وهي جماعة الإخوان الإرهابية بالقنوات والسوشيال ميديا الخاصة بها".



