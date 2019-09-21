الدوري المصري.. جدو يمنح الإسماعيلي هدف التقدم على الجونة في الشوط الأول ..فيديو

تقدم فريق الإسماعيلي على منافسه الجونة بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب استاد الجونة ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.



سيطر الجونة بطريقة كبيرة على مجريات الأمور منذ الدقيقة الأولى، ولكن دون تسجيل أهداف، ولكن استطاع الاسماعيلي أن يخطف هدفًا في الدقيقة 16 من عمر المباراة.



سجل الإسماعيلي هدف التقدم في الشوط الأول عن طريق رأسية محمد ناجي جدو لاعب الجونة الذي أخطأ في تشتيت الكرة ووضعها في شباك فريقه.



