ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري المصري.. جدو يمنح الإسماعيلي هدف التقدم على الجونة في الشوط الأول ..فيديو

السبت 21/سبتمبر/2019 - 06:36 م
محمد ناجي جدو لاعب
محمد ناجي جدو لاعب الجونة
عمرو ابوبكر
تقدم فريق الإسماعيلي على منافسه الجونة بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب استاد الجونة ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سيطر الجونة بطريقة كبيرة على مجريات الأمور منذ الدقيقة الأولى، ولكن دون تسجيل أهداف، ولكن استطاع الاسماعيلي أن يخطف هدفًا في الدقيقة 16 من عمر المباراة.

سجل الإسماعيلي هدف التقدم في الشوط الأول عن طريق رأسية محمد ناجي جدو لاعب الجونة الذي أخطأ في تشتيت الكرة ووضعها في شباك فريقه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد .. رد فعل كوميدي من محمد إبراهيم بعد إهدار فرصة تقدم الزمالك أمام الجونة

الزمالك والجونة .. طارق حامد يتقدم لـ الأبيض بهدف صاروخي .. فيديو

الزمالك والجونة.. البديل أحمد ياسر ريان يتعادل من أول لمسة ..فيديو

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك مع الجونة

الزمالك يتعادل مع الجونة 2- 2 ودرع الدوري يقترب من الأهلي .. فيديو

ملخص وأهداف التعادل المثير بين الزمالك والجونة .. فيديو

ترشيحاتنا

منة فضالي تكشف سبب حذف صورة مثيرة.. فيديو

المقاصة يتمسك بقيد حفني في القائمة ويهدد بالشكوى لـ فيفا

على مسئولية «البيطريين».. الطهي فى هذه الأوانى يسبب الوفاة

بسعر صادم.. مى عمر تتألق بفستان فى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي..صور

السعوديون وراك ياجزيرة الجواسيس.. مواطن سعودي يجوب أرجاء مصر ليفضح للعرب خداع قطر

بإطلالة كاجول .. شاهد ملابس سميرة سعيد في الليلة الأولى من The Voice

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان غريب وضفيرة عالية.. أروى جودة مع صبا مبارك بمهرجان الجونة

بإطلالة كاجول .. شاهد ملابس سميرة سعيد في الليلة الأولى من The Voice

بالصور.. افتتاح مسرحية اعترافات زوجية لـ هبة عبد الغني بحضور جماهيرى لافت