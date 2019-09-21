ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ألوان متناسقة.. هند صبري تتألق بإطلالة كلاسيكية.. والجمهور: أجنبية خالص

السبت 21/سبتمبر/2019 - 07:55 م
صدى البلد
ريهام قدري
نشرت الفنانة هند صبري علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام" صورة جديدة
لها .

وظهرت هند صبرى بأطلالة كلاسيكية انيقة ببلوزة اوف وايت وياقة " اورانج" علي بنطلون باللون الزهري واعتمدت اقراطا من نفس لون البنطلون ما جعل اطلالاتها أكثر اناقة .

وارتدت اسوار بيدها انيقة ومناسبة، مع نضارة شمس باللون الاسود ،واعتمدت تسريحة معتادة بلون شعرها الجديد والتقطت هند عدة صور بأطلالاتها نالت اعجاب الجمهور .



الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد نجاح الفيل الأزرق 2 .. هند صبري تبهر جمهورها بفستان أحمر بشراشيب

عمري أنت.. أمينة خليل تتألق بحلق لافت في أحدث ظهور لها

بفستان أورانج .. هند صبري تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها

واقفة على الشباك.. هند صبرى تثير هوس متابعيها بإطلالة أنيقة بالأبيض

بإطلالة كلاسيكية .. هند صبرى مثيرة على السجادة الحمراء

هند صبرى تتألق بالأبيض

ترشيحاتنا

بين زواج ومرض وحسد .. القصة الكاملة لأحمد فهمي وهنا الزاهد

كاتب سعودي لـ الرئيس السيسي: ضع السوط وارفع السيف

هكذا ظهرت درة في اليوم الثاني لمهرجان الجونة السينمائي.. صور

بسعر صادم.. مى عمر تتألق بفستان فى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي..صور

نجمات تعرضن للسخرية بسبب الجونة السينمائي .. شاهد رد فعلهن

بفستان غريب وضفيرة عالية.. أروى جودة مع صبا مبارك بمهرجان الجونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ العباية والياشمك.. راندا البحيري فى إطلالة شعبية مبهرة

بملابس جذابة.. زوجة ماجد المصري تبرز أنوثتها بإطلالة ملفتة

ألوان متناسقة.. هند صبري تتألق بإطلالة كلاسيكية.. والجمهور: أجنبية خالص