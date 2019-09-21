ألوان متناسقة.. هند صبري تتألق بإطلالة كلاسيكية.. والجمهور: أجنبية خالص

نشرت الفنانة هند صبري علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام" صورة جديدة
لها .
وظهرت هند صبرى بأطلالة كلاسيكية انيقة ببلوزة اوف وايت وياقة " اورانج" علي بنطلون باللون الزهري واعتمدت اقراطا من نفس لون البنطلون ما جعل اطلالاتها أكثر اناقة .
وارتدت اسوار بيدها انيقة ومناسبة، مع نضارة شمس باللون الاسود ،واعتمدت تسريحة معتادة بلون شعرها الجديد والتقطت هند عدة صور بأطلالاتها نالت اعجاب الجمهور .
لها .
وظهرت هند صبرى بأطلالة كلاسيكية انيقة ببلوزة اوف وايت وياقة " اورانج" علي بنطلون باللون الزهري واعتمدت اقراطا من نفس لون البنطلون ما جعل اطلالاتها أكثر اناقة .
وارتدت اسوار بيدها انيقة ومناسبة، مع نضارة شمس باللون الاسود ،واعتمدت تسريحة معتادة بلون شعرها الجديد والتقطت هند عدة صور بأطلالاتها نالت اعجاب الجمهور .