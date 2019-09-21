ألوان متناسقة.. هند صبري تتألق بإطلالة كلاسيكية.. والجمهور: أجنبية خالص

نشرت الفنانة هند صبري علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام" صورة جديدةلها .وظهرت هند صبرى بأطلالة كلاسيكية انيقة ببلوزة اوف وايت وياقة " اورانج" علي بنطلون باللون الزهري واعتمدت اقراطا من نفس لون البنطلون ما جعل اطلالاتها أكثر اناقة .وارتدت اسوار بيدها انيقة ومناسبة، مع نضارة شمس باللون الاسود ،واعتمدت تسريحة معتادة بلون شعرها الجديد والتقطت هند عدة صور بأطلالاتها نالت اعجاب الجمهور .