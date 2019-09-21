يوسف الحسينى: جماعة الإخوان تستهدف هدم الدولة بنشر الشائعات

قال الإعلامي "يوسف الحسيني"، إن جماعة الاخوان الإرهابية التي تدعي البحث عن الديمقراطية وتحقيقها، لم تكن يوما صفا واحدا مع المصريين.



وتابع الحسينى خلال حواره بفضائية "إكسترا نيوز": "جماعة الإخوان الإرهابية هي المسئولة عن تصدير الشائعات للشعب المصرى من اجل هدم إستقرار الدولة المصرية".



وتابع الإعلامي "يوسف الحسيني"، أن جماعة الإخوان الإرهابية يصرون علي لعبتهم القديمة وتحدثهم باسم الدين، لكنهم لم يفعلوا أي شيء سوى التدمير.

