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رياضة

الدوري الإنجليزي.. نيوكاسل يتعادل سلبيًا مع برايتون

السبت 21/سبتمبر/2019 - 08:55 م
صدى البلد
إسماعيل محمود
انتهت مباراة فريقي نيوكاسل يونايتد وبرايتون أند هاف ألبيون بالتعادل السلبي بين الفريقين ، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

كانت المباراة متوازنة بين الناديين ، مع أفضلية ضئيلة لبرايتون ، الذي سدد 10 كرات منها 4 على المرمى ، بينما سدد نيوكاسل 8 كرات منها 4 على المرمى ، وبلغت نسبة استحواذ برايتون 74 % ، بينما بلغت نسبة استحواذ نيوكاسل 26 % فقط بنهاية المباراة والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وبتلك النتيجة ، ارتفع رصيد نادي برايتون للنقطة السادسة في المركز الخامس عشر ، ورصيد نادي نيوكاسل للنقطة الخامسة في المركز السابع عشر.

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