الدوري الإنجليزي.. نيوكاسل يتعادل سلبيًا مع برايتون

انتهت مباراة فريقي نيوكاسل يونايتد وبرايتون أند هاف ألبيون بالتعادل السلبي بين الفريقين ، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.



كانت المباراة متوازنة بين الناديين ، مع أفضلية ضئيلة لبرايتون ، الذي سدد 10 كرات منها 4 على المرمى ، بينما سدد نيوكاسل 8 كرات منها 4 على المرمى ، وبلغت نسبة استحواذ برايتون 74 % ، بينما بلغت نسبة استحواذ نيوكاسل 26 % فقط بنهاية المباراة والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.



وبتلك النتيجة ، ارتفع رصيد نادي برايتون للنقطة السادسة في المركز الخامس عشر ، ورصيد نادي نيوكاسل للنقطة الخامسة في المركز السابع عشر.