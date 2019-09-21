الأنبا عمانوئيل يترأس القداس الاحتفالي لسيامة الشماس أمجد عزت

ترأس صاحب النيافة الأنبا عمانوئيل عياد مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، القداس الإلهي الاحتفالي بالسيامة الإنجيلية للشماس أمجد عزت.



أقيم القداس الإلهي الاحتفالي في كنيسة العذراء مريم والقديس دانيال الكومبوني بأسوان، حيث شارك نيافته في صلاة الذبيحة الإلهية الأب ماركو ناجى وكيل المطرانية، والأب يوسف اقلاديوس، كما حضر أيضًا الأب جوزيف والأب برينو الكومبونيان، والأب أرميل والأب جيوفانى الكومبونيان، والأب ماريو.



وفي كلمته أوصي نيافة الأنبا عمانوئيل الشماس أمجد بالبحث عن الفقراء والمحتاجين ومساعدتهم والاهتمام بهم، كما حثه أيضًا بالبحث عن البعيدين عن الكنيسة والله.