انقذونى من الحبس.. مواطنة تناشد فاعلى الخير مساعدتها فى سداد ديونها

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استغاثت المواطنة ابتسام محمود، ٣١ عامًا، وتقيم بمنطقة نادي المقاولون العرب بمدينة نصر، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، تشكو فيها من تهديدها بالحبس.وتقول فى رسالتها: إن والدها متوفى وأمها مسنة ومريضة، وأنها أكبر أخواتها والعائل الوحيد لهم، وأنها تعمل لتجهيز أخواتها البنات للزواج وشراء احتياجاتهم الضرورية.وتتابع: الضرورة اقتضت أن أشتري تجهيزاتهم بالقسط، ومضيت على إيصالات أمانة بـ٦٠ ألف جنيه، سددت منها ٤٠ ألف جنيه، وباقي ٢٠ ألف».وأضافت أناشد فاعل خير من أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتي في تسديد المبلغ الباقي حتى لا أتعرض للسجن.