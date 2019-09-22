ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

انقذونى من الحبس.. مواطنة تناشد فاعلى الخير مساعدتها فى سداد ديونها

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 11:01 ص
صدى البلد
وسام مختار
استغاثت المواطنة ابتسام محمود، ٣١ عامًا، وتقيم بمنطقة نادي المقاولون العرب بمدينة نصر، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، تشكو فيها من تهديدها بالحبس.

وتقول فى رسالتها: إن والدها متوفى وأمها مسنة ومريضة، وأنها أكبر أخواتها والعائل الوحيد لهم، وأنها تعمل لتجهيز أخواتها البنات للزواج وشراء احتياجاتهم الضرورية.

وتتابع: الضرورة اقتضت أن أشتري تجهيزاتهم بالقسط، ومضيت على إيصالات أمانة بـ٦٠ ألف جنيه، سددت منها ٤٠ ألف جنيه، وباقي ٢٠ ألف».

وأضافت أناشد فاعل خير من أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتي في تسديد المبلغ الباقي حتى لا أتعرض للسجن.

للتواصل مع الحالة ٠١٠٩٨٥٠٣٧٦١

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسنة تناشد أهل الخير: أحتاج مبلغا شهريا يساعدني على متاعب الحياة

مسن لـ وزارة الصحة: ابنتى تعانى من شلل رباعي ولا أستطيع علاجها

محمد يناشد أهل الخير: بترت ساقي وأحتاج لـ كرسي متحرك

أب من قنا يناشد أصحاب القلوب الرحيمة: طفلتي تحتاج إلى جراحة عاجلة

طفل يحتاج للتبرع بالدم لإجراء عملية قلب مفتوح

بنتى هتتسجن.. أم تناشد أهل الخير مساعدتها فى سداد ديونها

ترشيحاتنا

2 % من أجر العامل.. تعرف على نسبة الخصم من المرتب بـ قانون العمل الجديد قبل إقراره

دعاء الاستفتاح.. تعرف على صيغته وماذا يسبقه

بـ فستان مبهج.. إيفانكا ترامب تتألق في روما مع زوجها

أول تكليف من اتحاد الكرة لـ حسام البدرى بعد تعيينه مديرا فنيا لمنتخب مصر

قبر زين العابدين بن علي في المدينة المنورة.. شاهد

أخبار الرياضة ليلا .. تعديلات في جهاز الزمالك.. صدام تونسي بين النقاز ومعلول.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدل الفساتين.. النجمات يتألقن بالجمبسوت في الجونة.. من الأجمل.. صور

منفوش وأنيق .. شاهد فستان زوجة أحمد داوود في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي

بين فبركة الفيديوهات والاعتذار.. كيف فشلت جماعة الإخوان الإرهابية فى تضليل المصريين وتحريك المظاهرات