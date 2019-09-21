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رياضة

ديربي ميلانو.. لوكاكو يعمق جراح ميلان ويضيف الهدف الثاني للإنتر.. فيديو

السبت 21/سبتمبر/2019 - 10:32 م
روميلو لوكاكو
روميلو لوكاكو
إسماعيل محمود
عمق البلجيكي روميلو لوكاكو ، من جراح ميلان ، بتسجيله الهدف الثاني لفريقه إنتر ، في المباراة التي تجمعهما الآن ، في قمة الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

وسجل لوكاكو الهدف في الدقيقة 78 ، حين انطلق زميله باريلا من الجهة اليسرى ، ومرر كرة عرضية بالمقاس على رأس لوكاكو ، الذي وجهها في شباك دوناروما ، معلنًا عن الهدف الثاني لفريقه.

يذكر أن الكرواتي بروزوفيتش ، قد سجل الهدف الأول لإنتر في الدقيقة 49 .

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