ديربي ميلانو.. لوكاكو يعمق جراح ميلان ويضيف الهدف الثاني للإنتر.. فيديو

عمق البلجيكي روميلو لوكاكو ، من جراح ميلان ، بتسجيله الهدف الثاني لفريقه إنتر ، في المباراة التي تجمعهما الآن ، في قمة الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.



وسجل لوكاكو الهدف في الدقيقة 78 ، حين انطلق زميله باريلا من الجهة اليسرى ، ومرر كرة عرضية بالمقاس على رأس لوكاكو ، الذي وجهها في شباك دوناروما ، معلنًا عن الهدف الثاني لفريقه.



يذكر أن الكرواتي بروزوفيتش ، قد سجل الهدف الأول لإنتر في الدقيقة 49 .