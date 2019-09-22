اخبار البرلمان| زيادة الدعم على بطاقات التموين قريبا.. واتجاه لحظر الأكياس البلاستيك

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم السبت 21 سبتمبر.
بشرى للمواطنين.. النواب: زيادة الدعم على بطاقات التموين قريبا
أكد النائب سمير البطيخي، عضو مجلس النواب، أن الأموال التي توفرها الدولة من استبعاد بطاقات التموين، سوف يتم توجيهها فيما بعد للأسر الأكثر احتياجًا والأحق للدعم.
اضافة الزوجة على بطاقة التموين فورا دون مشاكل.. برلمانى يعلق على القرار
أشاد النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان بقرار ضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة تموين الأسرة إلى البطاقة التموينية للزوج ، مشيرا إلى أنها كانت تمثل مشكلة كبيرة إلا أن وزير التموين قام بحلها.
43 حزبا يردون على ادعاءات حزبي الدستور والتحالف الشعبي ضد الدولة المصرية..مستندات
أصدر تحالف الأحزاب المصرية الذى يتكون من 43 حزبا بيانا للرد على ادعاءات حزبى الدستور والتحالف الشعبى الاشتراكى ضد الدولة المصرية.
البرلمان يرد على استبعاد أصحاب المعاشات من دعم التموين الأقل من 4500 جنيه في الشهر
وأشار الجوهرى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن اللجنة ستطالب وزير التموين بالرد على الشائعات المنسوبة لوزارة التموين بشأن استبعاد أصحاب المعاشات أصحاب الدخل أكثر من 4500 جنيه في الشهر من محددات الاستبعاد من التموين ، مطالبا وزير التموين بغلق باب الاجتهادات بشأن معايير استبعاد غير المستحقين للدعم ، خاصة وأن المعايير التي أعلنت عنها الوزارة كافية.
برلماني: على الحكومة الانتباه إلى المخاطر الكارثية للبلاستيك في حياتنا
تقدم النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس الوزراء، بخصوص خطة الدولة فى الحد من استخدام البلاستيك فى حياتنا، والانتباه إلى المخاطر الكارثية التى يسببها البلاستيك على صحة الإنسان، والحيوان، والحياة البحرية بأكملها، والنظر بعين العقل إلى الخسائر التي تسببها هذه الصناعة وتدميرها للبيئة بكاملها، قبل أن ننظر إلى خسائر المشتغلين في تصنيعه وصناعته.
أسباب تحول السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.. صناعة البرلمان توضح
أكد النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي سوف يكون لها دور كبير في تطور الاتجاه الذي تذهب إليه الدولة للعمل بسيارات الغاز الطبيعي.
برلماني: السيسي أول رئيس مصري يحضر 5 دورات متتالية للجمعية العامة للأمم المتحدة
قال النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد دورتها في شهر سبتمبر من كل عام، تعد إنجاز جديد لأول رئيس مصري يحضر 5 دورات متتالية لاجتماعات الجمعية العامة، مضيفًا أن زيارات الرئيس الخمس للأمم المتحدة يفوق عددها مجموع زيارات جميع قادة مصر إليها منذ إنشاء المنظمة الدولية للأمم المتحدة.
فرج عامر: حسم ملف متضررى النوبة يؤكد التزام السيسي بما يتعهد به أمام شعبه
أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن إعلان المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، رئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضررى النوبة عن انتهاء اللجنة من الإجراءات اللازمة للوقوف النهائى على رغبات المستحقين للتعويض، وذلك لتعويض أهالى النوبة ممن لم يسبق تعويضهم عن بناء وتعلية خزان أسوان عام 1902 وإنشاء السد العالى عام 1062 لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى أنما هو دليل قاطع على التزام القيادة السياسية بما تعهد به أمام الشعب المصرى.http://tempuri.org/tempuri.html
بشرى للمواطنين.. النواب: زيادة الدعم على بطاقات التموين قريبا
أكد النائب سمير البطيخي، عضو مجلس النواب، أن الأموال التي توفرها الدولة من استبعاد بطاقات التموين، سوف يتم توجيهها فيما بعد للأسر الأكثر احتياجًا والأحق للدعم.
اضافة الزوجة على بطاقة التموين فورا دون مشاكل.. برلمانى يعلق على القرار
أشاد النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان بقرار ضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة تموين الأسرة إلى البطاقة التموينية للزوج ، مشيرا إلى أنها كانت تمثل مشكلة كبيرة إلا أن وزير التموين قام بحلها.
43 حزبا يردون على ادعاءات حزبي الدستور والتحالف الشعبي ضد الدولة المصرية..مستندات
أصدر تحالف الأحزاب المصرية الذى يتكون من 43 حزبا بيانا للرد على ادعاءات حزبى الدستور والتحالف الشعبى الاشتراكى ضد الدولة المصرية.
البرلمان يرد على استبعاد أصحاب المعاشات من دعم التموين الأقل من 4500 جنيه في الشهر
وأشار الجوهرى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن اللجنة ستطالب وزير التموين بالرد على الشائعات المنسوبة لوزارة التموين بشأن استبعاد أصحاب المعاشات أصحاب الدخل أكثر من 4500 جنيه في الشهر من محددات الاستبعاد من التموين ، مطالبا وزير التموين بغلق باب الاجتهادات بشأن معايير استبعاد غير المستحقين للدعم ، خاصة وأن المعايير التي أعلنت عنها الوزارة كافية.
برلماني: على الحكومة الانتباه إلى المخاطر الكارثية للبلاستيك في حياتنا
تقدم النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس الوزراء، بخصوص خطة الدولة فى الحد من استخدام البلاستيك فى حياتنا، والانتباه إلى المخاطر الكارثية التى يسببها البلاستيك على صحة الإنسان، والحيوان، والحياة البحرية بأكملها، والنظر بعين العقل إلى الخسائر التي تسببها هذه الصناعة وتدميرها للبيئة بكاملها، قبل أن ننظر إلى خسائر المشتغلين في تصنيعه وصناعته.
أسباب تحول السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.. صناعة البرلمان توضح
أكد النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي سوف يكون لها دور كبير في تطور الاتجاه الذي تذهب إليه الدولة للعمل بسيارات الغاز الطبيعي.
برلماني: السيسي أول رئيس مصري يحضر 5 دورات متتالية للجمعية العامة للأمم المتحدة
قال النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد دورتها في شهر سبتمبر من كل عام، تعد إنجاز جديد لأول رئيس مصري يحضر 5 دورات متتالية لاجتماعات الجمعية العامة، مضيفًا أن زيارات الرئيس الخمس للأمم المتحدة يفوق عددها مجموع زيارات جميع قادة مصر إليها منذ إنشاء المنظمة الدولية للأمم المتحدة.
فرج عامر: حسم ملف متضررى النوبة يؤكد التزام السيسي بما يتعهد به أمام شعبه
أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن إعلان المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، رئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضررى النوبة عن انتهاء اللجنة من الإجراءات اللازمة للوقوف النهائى على رغبات المستحقين للتعويض، وذلك لتعويض أهالى النوبة ممن لم يسبق تعويضهم عن بناء وتعلية خزان أسوان عام 1902 وإنشاء السد العالى عام 1062 لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى أنما هو دليل قاطع على التزام القيادة السياسية بما تعهد به أمام الشعب المصرى.http://tempuri.org/tempuri.html