اخبار البرلمان| زيادة الدعم على بطاقات التموين قريبا.. واتجاه لحظر الأكياس البلاستيك

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم السبت 21 سبتمبر.أكد النائب سمير البطيخي، عضو مجلس النواب، أن الأموال التي توفرها الدولة من استبعاد بطاقات التموين، سوف يتم توجيهها فيما بعد للأسر الأكثر احتياجًا والأحق للدعم.