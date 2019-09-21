برلماني: السيسي أول رئيس مصري يحضر 5 دورات متتالية للجمعية العامة للأمم المتحدة

قال النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد دورتها في شهر سبتمبر من كل عام، تعد إنجاز جديد لأول رئيس مصري يحضر 5 دورات متتالية لاجتماعات الجمعية العامة، مضيفًا أن زيارات الرئيس الخمس للأمم المتحدة يفوق عددها مجموع زيارات جميع قادة مصر إليها منذ إنشاء المنظمة الدولية للأمم المتحدة.



وأضاف "هيكل"، في بيان له، اليوم السبت، أن الرئيس السيسي حرص على أن تكون مصر جزءا من هذا المحفل الضخم بل وتكون فى مقدمة الدول ذات الحضور النشط، وفقًا لتعليقات السياسيين والقادة فى الدول الأوربية والأفريقية، مشيرًا إلي أنه من المقرر إلقى الرئيس بيانًا يتناول خلاله رؤية مصر لتعزيز دور الأمم المتحدة، وكذلك المواقف المصرية تجاه مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، ورؤيتها لأولويات صون السلم والأمن العالميين، وجهود مصر فى دعم مكافحة الإرهاب الدولى.



وأشار نائب "نائب مستقبل وطن"، إلي أن زيارة الرئيس لمدينة نيويورك ستشهد نشاطا ثنائيًا مكثفًا، حيث من المنتظر أن يعقد الرئيس عدد من اللقاءات الموسعة مع الشخصيات ذات الثقل بالمجتمع الأمريكي، واجتماع آخر مع قيادات كبريات الشركات الأمريكية العالمية، والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية التي تسعى إلى زيادة حجم أعمالها في مصر على خلفية الفرص الاستثمارية العريضة المتاحة حاليا في السوق المصري.