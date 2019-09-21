ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: السيسي أول رئيس مصري يحضر 5 دورات متتالية للجمعية العامة للأمم المتحدة

السبت 21/سبتمبر/2019 - 10:25 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
ماجدة بدوي و عبد الرحمن سرحان
قال النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد دورتها في شهر سبتمبر من كل عام، تعد إنجاز جديد لأول رئيس مصري يحضر 5 دورات متتالية لاجتماعات الجمعية العامة، مضيفًا أن زيارات الرئيس الخمس للأمم المتحدة يفوق عددها مجموع زيارات جميع قادة مصر إليها منذ إنشاء المنظمة الدولية للأمم المتحدة.

وأضاف "هيكل"، في بيان له، اليوم السبت، أن الرئيس السيسي حرص على أن تكون مصر جزءا من هذا المحفل الضخم بل وتكون فى مقدمة الدول ذات الحضور النشط، وفقًا لتعليقات السياسيين والقادة فى الدول الأوربية والأفريقية، مشيرًا إلي أنه من المقرر إلقى الرئيس بيانًا يتناول خلاله رؤية مصر لتعزيز دور الأمم المتحدة، وكذلك المواقف المصرية تجاه مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، ورؤيتها لأولويات صون السلم والأمن العالميين، وجهود مصر فى دعم مكافحة الإرهاب الدولى.

وأشار نائب "نائب مستقبل وطن"، إلي أن زيارة الرئيس لمدينة نيويورك ستشهد نشاطا ثنائيًا مكثفًا، حيث من المنتظر أن يعقد الرئيس عدد من اللقاءات الموسعة مع الشخصيات ذات الثقل بالمجتمع الأمريكي، واجتماع آخر مع قيادات كبريات الشركات الأمريكية العالمية، والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية التي تسعى إلى زيادة حجم أعمالها في مصر على خلفية الفرص الاستثمارية العريضة المتاحة حاليا في السوق المصري.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئاسة: السيسي يصل نيويورك للمشاركة في الاجتماعات رفيعة المستوي للجمعية العامة للأمم المتحدة

السيسي يصل نيويورك للمشاركة في الاجتماعات رفيعة المستوي للجمعية العامة للأمم المتحدة.. ويعقد لقاءات ثنائية مع عدد من الزعماء ورؤساء الدول والحكومات.. ويلتقي مع الشخصيات ذات الثقل بالمجتمع الأمريكي

ترشيحاتنا

بـ لوك رقيق..فريال يوسف تشعل انستجرام فى أحدث ظهور لها

الاسم والجنسية والوظيفة.. معلومات تكشف هوية معذب طفله في الرياض

الداخلية تكشف تفاصيل مصرع إرهابي في المطرية وضبط مدفع آر بي جي وقنابل

من قلب ميدان التحرير.. المصريون يكذبون ادعاءات قنوات الإخوان بوجود تجمعات.. فيديو

بسعر صادم.. مى عمر تتألق بفستان فى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي..صور

علقة موت فى حضور الشرطة.. رجل يهشم وجه زوجته ويكسر فكها.. تفاصيل مثيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

R.B.G وقنابل ومتفجرات .. شاهد ماذا وجدت الداخلية فى منزل إرهابي المطرية

أغاني وهتافات ترحيب.. شاهد | المصريون يحتشدون أمام مقر الرئيس السيسي بنيويورك

ختام دورة الصداقة بمركز شباب ميت أبوالحسين بحضور وزير الرياضة ومحافظ الدقهلية