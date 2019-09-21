اضافة الزوجة على بطاقة التموين فورا دون مشاكل.. برلمانى يعلق على القرار

أشاد النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان بقرار ضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة تموين الأسرة إلى البطاقة التموينية للزوج ، مشيرا إلى أنها كانت تمثل مشكلة كبيرة إلا أن وزير التموين قام بحلها.



وأشار الجوهرى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه كانت هناك إشكالية تحدث حينما تخرج الزوجة من القيد الأسرى فى بطاقات التموين بعد زواجها، حيث كانت الزوجة تأخذ وقت حتى يكون لها بطاقة منفصلة.



وأكد عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أن قرار وزير التموين عالج هذه الإشكالية ، بحيث يكون من حق الزوجة ان تنضم إلى البطاقة التموينية للزوج فورا بعد زواجها.



وكان قد قرر وزير التموين والتجارة الداخلية، السماح بضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة تموين الأسرة إلى البطاقة التموينية للزوج.



ووجه الوزير، تعليماته إلى مسئولي مكاتب التموين بمحافظة الجيزة، بأنه أصدر قرارا بالسماح بضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة تموين أسرتها إلى بطاقة زوجها، حتى تتمكن من صرف السلع التموينية المدعمة والخبز، ضمن المقررات المخصصة للبطاقة



جاء ذلك خلال افتتاح وزير التموين والتجارة الداخلية مشروع تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة يقتصر عملها لتقديم الخدمات للمواطنين فقط دون البقالين وأصحاب المخابز، حيث سيتلقون الخدمات فى أماكن مخصصة لهم ومن خلال الإدارات التموينية بمختلف المحافظات.



وقام الوزير، بافتتاح مكتب الخدمة المتطور بالعمرانية، بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والمحاسب هشام كامل وزارة التموين بالجيزة.



وشدد الوزير على مسئولي مكاتب التموين، بتيسير كافة الإجراءات، من أجل تقديم الخدمات للمواطن فى سهولة ويسر وعدم تعقيد الأمور أمام المواطن، ﻭأنه فى حالة تعثر الموظف فى الرد على أى استفسار يخص خدمة المواطن عليه التواصل مع الوزارة أو معه شخصيا، من أجل توفير سبل الراحة للمواطنين، خلال حصولهم على الخدمات من مكاتب التموين.