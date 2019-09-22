حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 22 /9 /2019 على الصعيد المهني والصحى والعاطفى

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع.. لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج اليوم الاحد 22 سبتمبر 2019، وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية فيس بوك.



برج الحمل:

مهنيًا: قد تكون تعبت في العمل ولكن لا تفقد العزم، فأمامك مسؤوليات يجب إتمامها حتى ترتاح وتستمتع بكل لحظة نجاح

عاطفيًا: تفاؤلك الدائم وثقتك بالحبيب يضفيان عليه الطمأنينة ويشعرانه بالاستقرار وبحبك الصادق له

صحيًا: لا تتململ ولا تتذمر من إلحاح المقربين منك وطلبهم منك القيام بما يلزم لتخفيف وزنك، فهم يريدونك في صحة ممتازة

برج الثور:

مهنيًا: يتيح لك هذا اليوم فرصة التعبير عن افكارك في العمل، و يشير الى تجربة جديدة تخوضها لها علاقة بمكان بعيد او بسفر او بدولة اجنبية

عاطفيًا: عليك أن تخرج من حالة القلق على المستقبل مع الشريك، وذلك لا بد من أن يكون من خلال الثقة بالنفس والشجاعة

صحيًا: إذا أصبت ببعض التورم في مختلف أنحاء جسمك عليك الإسراع إلى طبيبك



برج الجوزاء:

مهنيًا: تشويش في الأجواء العملية لن يؤدّي إلى الابتعاد عن محيطك أو إلى حصول جفاء مع الزملاء والمسؤولين

عاطفيًا: حين تشعر بأي تغيير في تصرّفات الشريك، لا تتردد في طرح الأسئلة لتوضيح الأمور لئلا تتفاقم المشكلة

صحيًا: أنت تميل إلى كثرة العمل وإهمال صحتك، إنك ترتكب خطأً كبيرًا في هذا الشأن



برج السرطان:

مهنيًا: اعتمد على نفسك ولا تظهر أمام الزملاء فى العمل أنك فاقد الثقة بإمكاناتك هذا اليوم حتى لا تفقد هالتك القوية

عاطفيًا: لا تدع ضغوط العمل تؤثر في علاقتك بالحبيب، فهو يتحيّن فرصة هدوئك ليعبّر عن مدى حبّه لك فكن له كما يريد

صحيًا: أنت أقوى من أن تضعف أمام شهية تغريك بالمأكولات المضرّة، قاوم واصمد



برج الاسد:

مهنيًا: مع أنك تحقّق تقدمًا ملحوظًا، إلا أن عليك المثابرة باستمرار وليس الكسل فراحة تاتى بعد العمل الشاق والمخطط له جيدا

عاطفيًا: يمكن أن توقعك عواطفك في مشكلة، اعتمد على فطرتك في توجيه أحاسيسك واتبع حدسك فى تعاملك مع الشريك حتى لا تقع فى مشكل معه

صحيًا: إنتبه من كثرة التنقلات المرهقة، ولا تحاول القيام بأكثر مما هو مطلوب منك

برج العذراء:

مهنيًا: ينصبّ الاهتمام على مشروع خلاّق فني وثقافي، وقد تقدّم عرضًا يبرز كفاءتك ومواهبك ويدغعك قدما الى منصب جديد

عاطفيًا: تخوض مغامرات من نوع مختلف إذا كنت أعزب، وقد تتحوّل إحدى الصداقات إلى علاقة أكثر حميمية

صحيًا: تعرّض أحد أفراد الأسرة لوعكة صحية، يصيبك بقلق وبوهن، تماسك قليلًا



:برج الميزان

مهنيًا: يركّز هذا اليوم على الشؤون المهنية التي تصادف بعض التحديات لكنك تنجح فيها باصرارك وتخطيطك الجيد وذكائك فى التصرف

عاطفيًا: تتوالى عليك الأخبار الجميلة، وهذا يساعدك على توطيد علاقتك بالشريك بما يتناسب مع طموحاتكما

صحيًا: تتمتع بصحة جيدة وبنفسية مرتاحة، ما ينعكس إيجابًا عليك وعلى المحيط



برج العقرب:

مهنيًا: يسلط هذا اليوم الضوء على الأمور المهنية التي تواجه بعض التحديات والعرقلات فحاول التاقلم حتى تستطيع انجاح فى هده الاختبارات هذا اليوم

عاطفيًا: تمضي اوقاتًا طيّبة مع الشريك الذي يشرح لك طموحاته وأهدافه، وتسعيان معًا إلى تحقيق حلم راودكما منذ زمن

صحيًا: ساعد نفسك للتخلص من بعض الأعباء التي ترهق أعصابك وما قد ينعكس بالسلب على صحتك الجسدية



برج القوس:

مهنيًا: يبدو أن مزاجك مرتاح بعد النجاح الذي حققته في آخر مشاريعك، وأبعدك عمّن كنت على علاقة صداقة جيدة بهم

عاطفيًا: تشتد حدة النقاش بينك وبين الشريك ثم تجدان مخرجًا لائقًا من الأوضاع التي تمران بها

صحيًا: معدتك الحساسة توجب عليك الانتباه إلى نوعية الطعام والتخفيف من تلك التي تسبب لك مشكلات صحية

برج الجدي

مهنيًا: يجعلك هذا اليوم أكثر تكيفًا مع الأجواء فى العمل ومع تبدّل الظروف فى نهاية اليوم للاحسن وتعود الامور الى مجراها

عاطفيًا: تكتسب جاذبية كبيرة وقد تبرع في مهمة عاطفية أو تسمع كلام الحب والغرام من الشريك واذا كنت اعزب فهو يوم مناسب للارتباط بشريك جديد

صحيًا: توعكات غير مؤلمة قد تتطور بشكل سلبي بدون استرعاء الانتباه لكنها لا تكون خطيرة



برج الدلو:

مهنيًا: لا تترك خيالك يسيطر على عقلك، لأن الأمور على أرض الواقع تختلف كثيرًا فركز واستفق واعمل ولا تجعل احلامك تتطغي على واقعيتك

عاطفيًا: تعاطف الشريك معك يفرض عليك مزيدًا من الشفافية في التعامل معه فحاول ان تبني مع الشريك جسور الثقة

صحيًا: تتنادى ومجموعة من الأصدقاء إلى القيام برحلة صيد لممارسة هوايتك والترفيه عن نفسك



برج الحوت:

مهنيًا: نظّم اعمالك وراقب أرقامك وحساباتك ولا تتكل على الحظ، وربما عليك الانسحاب أو الانعزال للتفكير

عاطفيًا: تكون جريئًا في طرح الموضوعات والدفاع عن حقك مع الشريك، لكن شرط التحرك في الإطار الصحيح

صحيًا: حذار انفعالات وتصرفات خاطئة مع الآخرين تسبب لك مشاكل صحية أنت بغنى عنها