محافظات

ضبط 11 ألف حالة إشغال وتحرير 886 محضر مخالفات بمرسى مطروح

حملة على الاشغالات بمطروح
حملة على الاشغالات بمطروح
ايمن محمود

أعلن اللواء محمد صحصاح رئيس مدينة مرسى مطروح  ضبط 10973 حالة إشغال طريق لأصحاب المحال التجارية خلال 3 شهور فالفترة من الأول من يونيو حتي شهر سبتمبر 2025 .

 حيث تم ضبط خلال الحملات تروسيكلات وبيتش باجي وعربات متحركة وثابتة للباعة الجائلين احتلت الأرصفة " ملك المواطنين " للمشأة بالمخالفة للقانون من خلال الحملات المكبرة المكونة من إدارة الاشغالات تحت إشراف نواب رئيس المدينة وشرطة المرافق طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأوضح اللواء محمد صحصاح أن الحملات المكبرة لإزالة ورفع الاشغالات المخالفة من الشوارع الرئيسية والميادين العامة علي مدار 24 ساعة أسفرت عن تحرير 583 مخالفة اشغال طريق وتحرير 203 محضر بائع متجول وضبط 4 خلاطة ولودر يعمل في مبني مخالف بدون ترخيص .

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح أن الاشغالات المخالفة تعيق حركة سير المواطنين وتسببت في زحام واختناقات مرورية وتلوث الهواء بالإضافة إلي أحداث ضوضاء من الباعة الجائلين التي تركزت بشوارع الثانوية وعمر المختار وليبيا واسكندرية وعلم الروم والكورنيش والمنطقة الطبية ومنطقة العوام ، وتم التنبيه علي أصحاب المحلات بعدم تكرار المخالفة لضمان ظهور المدينة بالشكل الحضاري والسياحي اللائق بها.

وفي نفس السياق أكد رئيس مدينة مرسى مطروح انه تم تحرير 100 مخالفة من خلال لجنة مشكلة للمرور علي محلات الجزارة والأسماك والدواجن وأسفرت الحملة عن ضبط سندات مياه مخالفة ومواتير ومواسير واشغالات طريق وتصريف مياه المحال في شبكة الأمطار ، وعدم تعاقد المحال مع إدارة المخلفات الصلبة لنقل مخلفات محلات الجزارة والأسماك والدواجن .

وأكد اللواء محمد صحصاح أن الحملات المكبرة لرفع الاشغالات المخالفة ساهمت في الارتقاء بمستوى خدمات المواطنين بازالة اشغالات الطريق المخالفة وترك الرصيف للمشأة كحق أصيل " ملك للمواطنين " ، فضلاً عن تحسين مستوى الشكل الحضاري والمظهر العام بالشوارع والميادين العامة من تضرر البيئة والصحة العامة والقضاء على الضوضاء والازعاج ، والتي لاقت قبولاً وتفاعلا كبيراً من المواطنين علي أداء الحملات المكبرة.

وناشد رئيس مدينة مرسي مطروح ، الأهالي وأصحاب المحلات التجارية بالالتزام بعدم اشغال الطريق التي تشوه المظهر العام للمدينة ، والتأكيد علي منع احتلال الأرصفة وعدم تواجد الباعة الجائلين امام المحال التجارية ، لعودة الشكل السياحي للمدينة .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالدفع بالحملات المكبرة لفرض الانضباط ومتابعة جودة السلع والمواد الغذائية المعروضة بالمحال التجارية ومنع اشغالات الطريق المخالفة بنطاق المدينة.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح اشغالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

