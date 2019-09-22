محمد رمضان بصحبة حلا شيحة من مهرجان الجونة.. شاهد

نشر محمد رمضان صورة تجمع بـ حلا شيحة من خلال خاصية استورى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".



وظهر محمد رمضان مرتديا قميص وتي شيرت بينما ظهرت حلا شيحة مرتدية فستان ذهبى.



وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى يوم الخميس الماضي ، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.





ويذكر ان شاركت الفنانة حلا شيحة الفنان محمد رمضان فى بطولة مسلسل " زلزال " الذى تم عرضه فى رمضان السابق .