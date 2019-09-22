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رياضة

الأهلي لم يفز بل الزمالك خسر .. هجوم ناري من مرتضى على حسام عاشور

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 03:36 ص
حسام عاشور عقب التتويج
حسام عاشور عقب التتويج بالسوبر
ريهام بكير
شن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هجوما شديدا على حسام عاشور كابتن النادي الأهلي، والذي توج بلقب السوبر المصري أمام الزمالك بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين قائلا من العيب أن يقوم عاشور باستفزاز جماهير الزمالك، والقول بأنه حصل على 10 بطولات سوبر متفوقا على القلعة البيضاء أصحاب الـ3 بطولات سوبر. 

وقال مرتضى خلال مداخلة هاتفية في برنامج الزمالك اليوم ، لحسام عاشور، انت حصلت على 40 بطولة بالحكام.

وتحدث أيضا عن غضبه من قيام بعض الجماهير من الطرفين بتوجيه سباب لبعضهم، قائلا لا يجب أن تستمر الجماهير بهذه الطريقة نحن نريد استمرار ونجاح تجربة عودة الجماهير للمدرجات.

وعن لقائه مع الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك ، كشف مرتضى أنه قام بالاتصال به هاتفيا وقال إن المدرب مقتنع بأخطاء مباراة السوبر وأن هناك شيء خطأ في اللقاء ، وأن الأهلي لم يفز والزمالك هو الذي خسر ولكل جواد كبوة .

واختتم حديثه بأن لاعبي الأهلي قاموا بتضيع الوقت بكل الطرق خوفا من استقبال هدف التعادل.

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