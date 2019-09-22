تصوير حكايتين من نصيبي وقسمتك 3 في وقت واحد

كشف المنتج أحمد عبد العاطي أن فريق عمل مسلسل " نصيبى وقسمتك 3 " يواصلون تصوير العمل بشكل يومى، خاصة أن العمل يتم عرضه فى الوقت الراهن.



وأكد عبد العاطى لـ صدى البلد ، أنهم يقومون حاليًا بتصوير قصتين فى توقيت واحد، على الرغم من أن فريق عمل كل قصة مختلف عن الآخر، لكنهم مرتبطون بموعد محدد للعرض.



يذكر ان الجزء الثالث من مسلسل نصيبى وقسمتك يتكون من 8 قصص مختلفة يتم عرض كل منهما فى إطار خمس حلقات فقط ، ومن أبرز الفنانين الذين شاركوا فى هذا الموسم هنا شيحا وهانى عادل وشريف سلامة ومريهان حسين وهبه مجدى وعبير صبرى ومى فخرى .